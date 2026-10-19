به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک مدیران کل آموزش و پرورش استان بوشهر و آموزش و پرورش عشایر استان فارس، با هدف توسعه همکاری‌های آموزشی، بررسی وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان عشایری و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در مناطق عشایری برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر عصر دوشنبه در این نشست، با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات مجموعه آموزش و پرورش عشایری، بر ضرورت حمایت مستمر از دانش‌آموزان این مناطق و فراهم‌سازی زمینه تحصیل باکیفیت برای آنان تأکید کرد.

غلامرضا دانش‌فر اظهار کرد: مجموعه آموزش و پرورش استان بوشهر قدردان خدمات ارزشمند همکاران آموزش و پرورش عشایری است و برای ارتقای کیفیت تحصیل دانش‌آموزان عشایری، حمایت و همراهی خود را ادامه خواهد داد.

دانش‌فر همچنین با اشاره به جایگاه ارزشمند دانش‌آموزان و فرهنگیان عشایری در جامعه، افزود: حضور دانش‌آموز شهید از ایل سرافراز قشقایی در میان شهدای دانش‌آموز، مایه افتخار و مباهات جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزی کشور است و یاد و نام این عزیزان همواره الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در ادامه، بر اهمیت برگزاری نشست‌های مشترک و تبادل تجربیات میان مجموعه‌های آموزشی تأکید کرد و اظهار داشت: برنامه‌ریزی منسجم، شناسایی ظرفیت‌ها و توجه به نیازهای آموزشی دانش‌آموزان عشایری می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای شاخص‌های تحصیلی و شکوفایی استعدادهای آنان باشد.

اهمیت پیگیری مستمر وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان عشایر

در ادامه این نشست، رضازاده، مدیر آموزش و پرورش عشایر استان فارس، با تشریح گستردگی جامعه دانش‌آموزی و فرهنگیان عشایری اظهار کرد: دانش‌آموزان و فرهنگیان این مجموعه در مناطق مختلف استان پراکنده هستند و ارائه خدمات آموزشی مستمر به آنان، از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش عشایری به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت پیگیری مستمر وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان افزود: در حال حاضر، روند تحصیل ۸۰۰ دانش‌آموز عزیز از ایل قشقایی به‌صورت مستمر و دقیق مورد نظارت قرار دارد تا زمینه بهره‌مندی آنان از فرصت‌های آموزشی مناسب فراهم شود.

در بخش پایانی این نشست، موضوعاتی همچون تأمین تجهیزات کمک‌آموزشی، بهبود زیرساخت‌های فیزیکی مدارس و پشتیبانی از برنامه‌های فوق‌برنامه مورد بررسی قرار گرفت و حاضران بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای ارتقای امکانات آموزشی و پرورشی و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر یادگیری برای دانش‌آموزان عشایری تأکید کردند.

این نشست در راستای تقویت ارتباط میان مجموعه‌های آموزشی استان‌های بوشهر و فارس و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای ارتقای کیفیت آموزش و حمایت از آینده‌سازان مناطق عشایری برگزار شد.