عرضه نامحدود مرغ منجمد با نرخ ۲۷۰ هزار تومان در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قاسمی عصر دوشنبه در بازدید بازار مرغ سمنان با اشاره به افزایش اخیر قیمت گوشت مرغ در کشور اظهار کرد: افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر پدیده‌ای ملی است، اما با توجه به ظرفیت قابل توجه واحدهای مرغداری، قیمت این محصول در استان سمنان همچنان در مقایسه با بسیاری از استان‌های کشور پایین‌تر است.

وی با تشریح روند نوسانات قیمت مرغ در ماه‌های اخیر افزود: قیمت مرغ در اوایل خردادماه به محدوده ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار تومان رسید و در برخی استان‌ها از ۴۰۰ هزار تومان نیز فراتر رفت، اما با کاهش تقاضای کاذب و ایجاد ثبات در بازار، قیمت‌ها به محدوده ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان کاهش یافت.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه کاهش قیمت به این محدوده، با توجه به هزینه‌های تولید، مرغداران را با زیان مواجه کرد، ادامه داد: این شرایط موجب کاهش انگیزه برخی واحدهای تولیدی برای جوجه‌ ریزی و تداوم فعالیت شد؛ ازاین‌رو، حمایت از تولیدکنندگان و فراهم کردن شرایط اقتصادی مناسب برای ادامه تولید اهمیت ویژه‌ای دارد.

قاسمی با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت غذایی و پایداری تولید تصریح کرد: تأمین نیاز مصرف‌کنندگان باید هم‌زمان با توجه به هزینه‌های تولید و استمرار فعالیت مرغداران دنبال شود؛ چراکه تداوم تولید، یکی از الزامات اصلی تأمین پایدار کالاهای اساسی و ایجاد ثبات در بازار است.

وی با اشاره به وضعیت تولید مرغ در استان سمنان گفت: با تدابیر اتخاذ شده و رصد مستمر وضعیت تولید، میزان جوجه ریزی در واحدهای مرغداری استان طی مهرماه از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه فراتر رفت که نشان‌دهنده استمرار ظرفیت تولید در استان است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه بازار مرغ استان از تحولات بازار کشور تأثیر می‌پذیرد، افزود: قیمت این محصول به صورت روزانه تحت تأثیر عرضه و تقاضا، به‌ویژه تحولات بازار استان تهران، قرار دارد؛ با این حال، ظرفیت تولیدی سمنان و استمرار عرضه، شرایط مناسب‌تری را در مقایسه با بسیاری از استان‌ها فراهم کرده است.

قاسمی همچنین از آغاز عرضه نامحدود مرغ منجمد برای مدیریت بازار خبر داد و گفت: با توجه به ذخیره‌سازی مناسب این محصول در ماه‌های اخیر، عرضه مرغ منجمد با نرخ مصوب هر کیلوگرم ۲۷۰ هزار تومان از روز سه‌شنبه در استان سمنان آغاز می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: صیانت از قدرت خرید مردم باید در کنار تضمین استمرار فعالیت تولیدکنندگان دنبال شود؛ زیرا حمایت از تولید، زمینه‌ساز تأمین پایدار کالاهای اساسی و ثبات بازار خواهد بود.