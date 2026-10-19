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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۵

گره اسکان همراهان بیماران بیمارستان سوانح سوختگی شیراز باز می‌شود

گره اسکان همراهان بیماران بیمارستان سوانح سوختگی شیراز باز می‌شود

شیراز-اقامتگاه همراه بیمار با زیربنای ۲ هزار مترمربع و در ۶ طبقه، با مشارکت خانواده یک خیر نیک‌اندیش در بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمؤمنین(ع) شیراز احداث می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کلنگ احداث اقامتگاه همراه بیمار در بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمؤمنین(ع) شیراز با مشارکت خانواده یک خیرنیک اندیش آغاز شد.

عبدالخالق کشاورزی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در آیین آغاز این طرح، مشارکت خانواده این خیر نیک‌اندیش را اقدامی ارزشمند برای حمایت از خانواده بیماران دانست.

وی با اشاره به مراجعه بیماران از استان فارس و مناطق جنوب و شرق کشور به بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) گفت: با توجه به طولانی‌بودن دوره درمان برخی بیماران سوختگی، تأمین محل اسکان همراهان یکی از نیازهای این مرکز درمانی است.

کشاورزی افزود: بسیاری از خانواده‌هایی که از شهرها و استان‌های دیگر برای درمان بیماران خود به شیراز مراجعه می‌کنند، با مشکلات اسکان مواجه هستند و احداث این اقامتگاه می‌تواند بخشی از دغدغه‌های آنان را برطرف کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: این اقامتگاه در ۶ طبقه و با زیربنای ۲ هزار مترمربع احداث می‌شود تا امکان اسکان همراهان بیماران فراهم شود و خانواده‌ها در طول دوره درمان با آرامش بیشتری در کنار عزیزان خود باشند.

کد مطلب 6983140

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