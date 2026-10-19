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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۰

خونخواهان فاطمی، «رستاخیز زنان تهران» را برپا می‌کنند

خونخواهان فاطمی، «رستاخیز زنان تهران» را برپا می‌کنند

اجتماع «رستاخیز زنان تهران» به همت جمعی از فعالان و تشکل‌های مردمی زنانه با حضور اقشار مختلف زنان و با هدف خونخواهی شهدای دفاع مقدس سوم در مقابل سردر دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع «خونخواهان فاطمی» با عنوان «رستاخیز زنان تهران»، هم‌زمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با حضور جمعی از زنان، خانواده‌های شهدا، کنشگران جهادی و اعضای تشکل‌های مردمی زنانه در پایتخت برگزار خواهد شد.

این گردهمایی با هدف خونخواهی شهدای دفاع مقدس سوم، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در آن با تأسی از سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، بر سوگواری و اعلام موضع خود در قبال عاملان شهادت رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدای این دوره تأکید خواهند کرد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این آیین مردمی با مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی حاج مهدی رسولی و حضور راویان و کنشگران میدانی همراه خواهد بود.

اجتماع «رستاخیز زنان تهران؛ خونخواهان فاطمی» روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۲۱:۳۰، در مقابل سردر دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

برگزارکنندگان از زنان علاقه‌مند و خونخواه دعوت کرده‌اند با حضور در این اجتماع و همراه داشتن پرچم‌های خونخواهی، در این گردهمایی شرکت کنند.

زمان: پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۲۱:۳۰

مکان: مقابل سردر دانشگاه تهران

مشخصات و زمان برگزاری رویداد:

*رستاخیز زنان تهران؛ اجتماع خونخواهان فاطمی

زمان: پنج‌شنبه، ۳۰ مهر ماه، ساعت ۲۱:۳۰

مکان: سردر دانشگاه تهران*

خونخواهان فاطمی، «رستاخیز زنان تهران» را برپا می‌کنند

کد مطلب 6983142

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