به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع «خونخواهان فاطمی» با عنوان «رستاخیز زنان تهران»، هم‌زمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با حضور جمعی از زنان، خانواده‌های شهدا، کنشگران جهادی و اعضای تشکل‌های مردمی زنانه در پایتخت برگزار خواهد شد.

این گردهمایی با هدف خونخواهی شهدای دفاع مقدس سوم، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در آن با تأسی از سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، بر سوگواری و اعلام موضع خود در قبال عاملان شهادت رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدای این دوره تأکید خواهند کرد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این آیین مردمی با مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی حاج مهدی رسولی و حضور راویان و کنشگران میدانی همراه خواهد بود.

اجتماع «رستاخیز زنان تهران؛ خونخواهان فاطمی» روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۲۱:۳۰، در مقابل سردر دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

برگزارکنندگان از زنان علاقه‌مند و خونخواه دعوت کرده‌اند با حضور در این اجتماع و همراه داشتن پرچم‌های خونخواهی، در این گردهمایی شرکت کنند.

زمان: پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۲۱:۳۰

مکان: مقابل سردر دانشگاه تهران

مشخصات و زمان برگزاری رویداد:

*رستاخیز زنان تهران؛ اجتماع خونخواهان فاطمی

زمان: پنج‌شنبه، ۳۰ مهر ماه، ساعت ۲۱:۳۰

مکان: سردر دانشگاه تهران*