تقویت اقتدار دفاعی و معنوی، راهبرد اساسی برای صیانت از امنیت و استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقاجان‌پور در آیین گرامیداشت و تجلیل از خدمات شهید والامقام امیر سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده و معارفه وزیر جدید دفاع، ضمن خیرمقدم به مسئولان، فرماندهان و مدیران حاضر در مراسم، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، فرماندهان، دانشمندان، متخصصان و دیگر شهدای کشور را گرامی داشت.



شهادت؛ پاداش مجاهدت‌های مؤمنانه شهید نصیرزاده



رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و معنوی شهید امیر سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده، وی را مدیری مؤمن، متدین، انقلابی و جهادی توصیف کرد و گفت: این ویژگی‌ها حاصل شناخت و همکاری نزدیک با ایشان است و بیان آن‌ها صرفاً یک تعارف نیست.



حجت الاسلام آقاجان‌پور با نقل خاطره‌ای از سردار سرلشکر عبداللهی درباره شهید نصیرزاده اظهار کرد: در یکی از سفرهای بازدید از نیروهای مسلح، سردار عبداللهی از مشاهده حال معنوی و مناجات شبانه شهید نصیرزاده در محل استراحت خبر داده بود؛ صحنه‌ای که نشان‌دهنده روحیه معنوی و ارتباط عمیق این شهید والامقام با خداوند بود.



وی افزود: شهادت، پاداش بزرگ مجاهدت‌های چنین انسان‌های مؤمن و فداکاری است که عمر خود را در مسیر خدمت به کشور و نظام اسلامی سپری کردند.



شهدای جنگ‌های اخیر، نماد مظلومیت و فداکاری ملت ایران



حجت الاسلام آقاجان‌پور با گرامیداشت یاد شهدای جنگ‌های اخیر، از فرماندهان نیروهای مسلح، دانشمندان، نخبگان و متخصصان وزارت دفاع و همچنین زنان، مردان و کودکان بی‌گناهی که در این حملات به شهادت رسیدند، یاد کرد.



وی با اشاره به تجربه خود در همراهی و بدرقه پیکر شهدا گفت: در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، شدت جنایت‌ها و آسیب‌های واردشده به پیکر برخی شهدا به‌گونه‌ای بود که حتی امکان انجام کامل برخی مراحل معمول بدرقه و خاکسپاری آنان نیز با دشواری مواجه می‌شد.



رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، یادآوری این فداکاری‌ها را نشانه‌ای از ضرورت پاسداشت خون شهدا و ادامه مسیر آنان در دفاع از امنیت، عزت و استقلال ایران اسلامی دانست.



مأموریت وزارت دفاع، تولید اقتدار برای کشور است



حجت الاسلام آقاجان‌پور با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی بر ضرورت قوی شدن ایران گفت: راهبرد اساسی پیش روی ملت ایران، دستیابی به قدرت و اقتدار است؛ چراکه دشمنان این ملت از دشمنی و تعرض دست نمی‌کشند و برای صیانت از کشور، باید توان دفاعی خود را به‌طور مستمر ارتقا دهیم.



وی با استناد به آیه شریفه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة» تصریح کرد: قرآن کریم مسلمانان را به فراهم کردن حداکثر توان و آمادگی دفاعی فرمان می‌دهد؛ آمادگی‌ای که باید به سطحی برسد که دشمنان خدا، دین، کشور، عزت و استقلال ملت ایران از تعرض به آن بازداشته شوند.



رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع خاطرنشان کرد: هر اندازه دشمنان از قدرت و آمادگی دفاعی ایران آگاه باشند، احتمال تعرض و تجاوز آنان کاهش می‌یابد؛ ازاین‌رو، تقویت توان بازدارندگی و آمادگی همه‌جانبه دفاعی، ضرورتی راهبردی برای کشور است.



اقتدار دفاعی در کنار قدرت معنوی و فرهنگی



حجت الاسلام آقاجان‌پور با اشاره به سوابق مدیریتی وزیر جدید دفاع گفت: مهندس اخلاقی از جمله مدیرانی است که پس از طی مراحل مختلف خدمت در بدنه وزارت دفاع، به این مسئولیت رسیده است. وی از سال ۱۳۶۳ فعالیت خود را در وزارت دفاع آغاز کرده و در حوزه‌های صنعتی و مدیریتی، از جمله مدیریت سازمان صنایع هوافضا و سازمان صنایع دفاع، تجربه اندوخته است.



وی با تأکید بر ضرورت استمرار مسیر تقویت توان دفاعی کشور افزود: تحقق ایران قوی، تنها به برخورداری از تجهیزات و توانمندی‌های نظامی محدود نمی‌شود؛ بلکه در کنار اقتدار دفاعی، باید به تولید اقتدار معنوی، فرهنگی و بصیرتی نیز توجه ویژه داشت.



رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع تأکید کرد: اگر توانمندی‌های دفاعی با بنیان‌های معنوی، فرهنگی و بصیرتی همراه نباشد، دستیابی به پیروزی و تحقق اهداف کشور با دشواری مواجه خواهد شد.



حجت الاسلام آقاجان‌پور در پایان، ضمن آرزوی موفقیت برای مهندس اخلاقی در مسئولیت جدید، ابراز امیدواری کرد وزارت دفاع با اتکا به ظرفیت‌های موجود و با تقویت هم‌زمان توانمندی‌های دفاعی و معنوی، مسیر خدمت به ملت ایران و صیانت از امنیت و استقلال کشور را با قدرت ادامه دهد