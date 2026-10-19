رفع مسدودی حساب‌ بانکی کارفرمایان به صورت الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سومین جلسه دوشنبه‌های هم‌آفرینی و رویداد هم‌تا سازمان تأمین اجتماعی (روایت نوآوری و هم‌آفرینی برای گره‌گشایی) با موضوع اجرای طرح‌ دریافت لیست معوق کارفرمایان و طرح هوشمندسازی اجرائیات با حضور سرپرست قائم‌مقامی و جمعی از معاونین و مدیران سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان اتاق‌های تعاون، اصناف و بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی و حضور ویدئوکنفرانسی مدیران کل تأمین اجتماعی استان‌ها برگزار شد.

سجاد احمدوند، سرپرست قائم‌مقامی سازمان تأمین اجتماعی در سومین رویداد هم‌تا با اشاره به اینکه طرح‌ هم‌تا، بر اساس خلق ارزش مشترک، نگاه به حل مسئله و تسهیل امور ذی‌نفعان پیاده‌سازی شده است، گفت: در این طرح با ذی‌نفعان گفتگوی سازنده داریم و از منظر انتقادی به کارکردهای جاری ورود می‌کنیم و در این مسیر از مشارکت و نظرخواهی از شرکا استفاده می‌کنیم.

وی با اشاره به شناسایی و جمع‌آوری مسائل ذی نفعان تصریح کرد: با منطق معقول بر مبنای واقعیت‌ها کار می‌کنیم و مسائل را با حفظ منابع و منافع طرفین حل خواهیم کرد تا نتایج مثبتی در خصوص سازمان و ذی نفعان رقم زده شود.

احمدوند با تأکید بر اولویت رویکرد تسهیلگری در ارتباط با مسائل ذی‌نفعان، افزود: مسائل مورد انتظار شرکای اجتماعی از جمله اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف در اولویت رسیدگی قرار دارد.

وی همچنین در ادامه تصریح کرد: با توجه به اجرایی شدن طرح‌های دریافت لیست معوق کارفرمایان و طرح هوشمندسازی اجراییات که از اولویت‌های کارفرمایان محسوب می‌شوند، از ادارات کل استان‌ها انتظار می‌رود که در خصوص اجرای طرح‌های مذکور، اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

تسهیلگری ارسال لیست، بیمه‌پردازی و تکمیل سوابق بیمه‌ای

محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی در ادامه سومین رویداد هم‌تا با اشاره به اینکه امکان دریافت لیست‌های معوق ناشی از شرایط جنگ‌های تحمیلی اخیر توسط سازمان تأمین اجتماعی فراهم شده است، گفت: کارفرمایان کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر که از خرداد سال گذشته تا مرداد ۱۴۰۵، حق‌بیمه مربوطه را پرداخت نکرده‌اند، امکان ارسال لیست، پرداخت حق‌بیمه و تکمیل سوابق مربوطه را خواهند داشت. همچنین در تصمیم‌گیری‌های مرتبط، امکان بیمه‌پردازی مربوط به فروردین و اردیبهشت سال قبل نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: کارفرمایان مشمول، حداقل با پرداخت ۵۰ درصد مانده معوقه حق‌بیمه و حداکثر تا ۲ قسط امکان تسویه بدهی معوق بیمه‌ای را خواهند داشت.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی افزود: کارفرمایان فرصت دارند در روزهای پایانی مهرماه نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه مربوطه اقدام کنند.

به گفته محمدی، یک میلیون و ۵۴۸ هزار نفر ماه شامل ۱۳ هزار کارگاه، لیست‌های حق‌بیمه را در مدت اشاره شده ارسال و پرداخت نکرده‌اند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی همچنین در ادامه گفت: رفع مسدودی حساب یا حساب‌های بانکی کارفرمایان به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و دیگر نیازی به مراجعه و حضور کارفرما به بانک و شعب در این خصوص وجود ندارد.

وی افزود: زمانی که بدهی کارفرمایان تعیین تکلیف و تسویه می‌شد تا قبل از هوشمندسازی اجراییات، فرایند طولانی و مکاتبات دستی با بانک برای رفع مسدودی انجام می‌شد. در حال حاضر این فرایند به صورت غیرحضوری و الکترونیکی در راستای تسهیلگری امور مربوط به کارفرمایان انجام می‌شود.

محمدی با اشاره به اینکه سرپرست سازمان تأکید دارند که در خصوص بدهی کارفرما با تعامل و از طریق راه‌های مختلف، مطالبات وصول شوند تا نیازی به اجراییات نباشد، گفت: هوشمندسازی اجراییات و دریافت لیست معوق کارفرمایان از شنبه آغاز شده و روز گذشته در بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرپرست سازمان تأمین اجتماعی از شعبه ۱۳ مورد بررسی قرار گرفت.

تسهیلگری در چارچوب توسعه فناوری

دامون خدابنده، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی نیز در این رویداد با اشاره به تغییر پارادایم در وصول مطالبات گفت: رویکرد سازمان در این بخش، هوشمندسازی و مکانیزاسیون یکپارچه فرایندهای اجرایی است.

وی افزود: با توسعه فناوری‌های نوین، تسهیلگری امور و فعالیت‌ها هدفگذاری شده است؛ در سازمان تأمین اجتماعی نیز با رویکرد صیانت حداکثری از منابع و منافع بیمه‌شدگان و ارائه خدمات آسان، ۳۸۰ سرویس سازمان به دستگاه‌های دیگر ارائه و ۱۶۰ سرویس از دستگاه‌های دیگر دریافت می‌شود.

خدابنده با اشاره به سامانه متمرکز اجرائیات گفت: این سامانه با شبکه بانکی کشور و نهادهای مختلف در حال تبادل اطلاعات است.

تسهیلگری در امور مربوط به ذینفعان و شرکای اجتماعی و همچنین اجرای طرح‌های دریافت لیست معوق کارفرمایان و طرح هوشمندسازی اجراییات به صورت مستمر و دائم در سراسر کشور مورد رصد، پایش و پیگیری قرار می‌گیرد.

در جریان برگزاری سومین رویداد هم‌تا با موضوع (اجرای طرح‌ دریافت لیست معوق کارفرمایان و طرح هوشمندسازی اجرائیات) مدیران کل تأمین‌اجتماعی برخی استان‌ها نیز در ارتباط ویدئوکنفرانسی، در خصوص تجربه اجرای طرح مربوط به دریافت لیست و وصول حق‌بیمه کارفرمایان (مربوط به دوره جنگ‌های تحمیلی اخیر، منتهی به مرداد ۱۴۰۵) توضیحاتی ارائه کردند.

همچنین در ادامه این رویداد، نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی ضمن تقدیر از اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در خصوص طرح‌های تسهیلگر، به بیان دیدگاه‌ها و انتظارات مرتبط خود پرداختند.