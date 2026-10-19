به گزارش خبرنگار مهر، در سومین مراسم تجلیل از باشگاه های برتر ورزش ایران، از کاوه صدقی رئیس انجمن هاکی روی یخ ایران و مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی یخ ایرانمال به عنوان باشگاه برتر تجلیل و لوح تقدیر به امضای احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان به وی اهدا شد.

پس از این موفقیت کاوه صدقی با انتشار متنی با عنوان «روی این یخ، آیندهٔ فرزندان ایران جان می‌گیرد»، نوشت: امروز آیس باکس به‌عنوان یکی از باشگاه‌های برتر ورزش ایران مورد تقدیر قرار گرفت؛ افتخاری حاصل سال‌ها ساختن، ایستادگی و کار جمعی. این جایزه را با افتخار تقدیم می‌کنم:

به علی انصاری بنیان‌گذار این مجموعه که بستری برای پیوند ورزش، کارآفرینی و آیندهٔ جوانان ایران فراهم کردند.

به همکاران زحمت‌کش و خانوادهٔ بزرگ مجموعه؛ از تیم‌های فنی، نگهداری یخ و خدمات تا پشتیبانی، اجرا، مربیان و مدیران؛ کسانی که در تمام فصل‌ها و سخت‌ترین شرایط، این خانه و امیدِ جاری در آن را زنده نگه داشتند.

به همکاران عزیزمان در فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی، با سپاس از همراهی و تلاششان برای توسعهٔ این رشته‌ها؛ و به ورزشکاران و خانواده‌هایی که اعتماد کردند، ایستادند و ادامه دادند.

آیس باکس امروز خانهٔ توسعهٔ هاکی روی یخ، اسکیت سرعت روی یخ، اسکیت نمایشی و کرلینگ است؛ خانهٔ امید ورزشکاران چهار رشتهٔ المپیکی و بستری برای رؤیاهایی که می‌توانند به میدان‌های بزرگ آسیا، جهان و المپیک برسند.

این مجموعه برای ۱۲۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است؛ پشت هر فرصت شغلی، زندگی و آیندهٔ یک خانواده قرار دارد. ارزش ویژهٔ این اتفاق آن است که بخش عمدهٔ این اشتغال به ورزشکاران و ملی‌پوشان تعلق دارد؛ فرصتی برای کسب درآمد در کنار ادامهٔ مسیر ورزشی و انتقال تجربه به نسل بعد.

برای من که از کودکی با اسکیت زندگی کرده‌ام، دیدن دختران و پسرانی که اینجا استعدادشان شکوفا می‌شود، معنایی عمیق دارد. پیشرفت آن‌ها، به‌ویژه دختران ایران، الهام‌بخش نسل بعد و مایهٔ افتخار کشورمان است.

تصویر تلاش و توانایی این جوانان، به عبور از کلیشه‌ها و شناخت منصفانه‌تر ایران کمک می‌کند؛ ایرانی توانمند، مدرن، پویا و رو به آینده، با ریشه‌های فرهنگی عمیق.

با سپاس از وزارت ورزش و جوانان و برگزارکنندگان این آیین، این تقدیر را مسئولیتی تازه می‌دانیم: برای حفظ کیفیت، پرورش استعدادها، تقویت اشتغال ورزشی و گسترش فرصت‌ها برای فرزندان ایران. این جایزه سهم همهٔ کسانی است که ساختند، ماندند و امکانِ رؤیاپردازی را زنده نگه داشتند.»