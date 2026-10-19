آینده معدن ایران در گرو توسعه فناوری و نوآوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مسعود سمیعی‌نژاد امروز (۲۷ مهر ۱۴۰۵) در هفدهمین همایش تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران با تأکید بر ضرورت تقویت تحقیق و توسعه در بخش معدن گفت: کاهش عیار ذخایر، افزایش عمق استخراج، رشد هزینه‌های عملیاتی، محدودیت منابع آب و انرژی و فرسودگی ماشین‌آلات، ضرورت سرمایه‌گذاری هدفمند در فناوری و نوآوری را دوچندان کرده است.

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)؛ پاسخ به چالش‌های بخش معدن تنها با افزایش سرمایه‌گذاری فیزیکی امکان‌پذیر نیست، بلکه توسعه دانش، فناوری و تربیت نیروی انسانی متخصص نیز باید در کانون برنامه‌های این بخش قرار گیرد.

توسعه فناوری‌های اکتشاف عمیق و فرآوری مواد معدنی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ توسعه فناوری‌های نوین اکتشاف و حفاری عمیق را از اولویت‌های ملی بخش معدن برشمرد و گفت: تحقیق و توسعه می‌تواند با افزایش دقت اطلاعات اکتشافی، کاهش هزینه‌ها و تسریع عملیات، زمینه شناسایی ذخایر معدنی در اعماق بیشتر را فراهم کند.

سمیعی‌نژاد با اشاره به اهمیت ارتقای فناوری‌های فرآوری مواد معدنی افزود: توسعه روش‌های نوین فرآوری می‌تواند امکان بهره‌برداری اقتصادی از ذخایر کم‌عیار و پیچیده را فراهم کند و با افزایش بازیابی مواد معدنی، بهره‌وری تولید را ارتقا دهد.

وی همچنین کاهش مصرف آب و انرژی در کارخانه‌های فرآوری را ضروری دانست و تأکید کرد: توسعه فناوری‌های کم‌آب‌بر، بازچرخانی آب و بهینه‌سازی مصرف انرژی، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، به افزایش رقابت‌پذیری محصولات معدنی کشور کمک می‌کند.

ضرورت پیوند دانشگاه‌ها با نیازهای صنعت معدن

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، فاصله میان فعالیت‌های پژوهشی و نیازهای عملیاتی صنعت را از چالش‌های تحقیق و توسعه در کشور دانست و گفت: مسائل واقعی شرکت‌های معدنی باید به موضوع پژوهش‌های دانشگاهی تبدیل شود تا نتایج تحقیقات در معادن و کارخانه‌های فرآوری به کار گرفته شود.

وی پیشنهاد کرد شرکت‌های معدنی با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، مراکز مشترک تحقیق و توسعه ایجاد کنند.

به گفته سمیعی‌نژاد، این مراکز باید از اهداف مشخص، بودجه پایدار، برنامه اجرایی و شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری برخوردار باشند.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو همچنین بر حمایت مؤثر از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه فناوری‌های معدنی تأکید کرد و گفت: تحقیق و توسعه باید در تصمیم‌گیری‌های کلان شرکت‌ها نقش داشته باشد و پروژه‌های پژوهشی بر اساس اولویت‌های واقعی صنعت تعریف شوند.

تحقیق و توسعه؛ محور معدنکاری پایدار و هوشمند

سمیعی‌نژاد، توسعه معدنکاری پایدار را از دیگر محورهای مهم تحقیق و توسعه دانست و افزود: مدیریت باطله‌ها، کاهش گردوغبار و آلاینده‌ها، بازچرخانی آب، احیای اراضی معدنی و ارتقای ایمنی معادن باید در برنامه‌های پژوهشی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت در این حوزه گفت: شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی کشور باید نقشه راه فناوری و تحقیق و توسعه خود را برای افق پنج تا ۱۰ ساله تدوین کنند و آن را با برنامه‌های توسعه تولید، سرمایه‌گذاری، تأمین تجهیزات و تربیت نیروی انسانی هماهنگ سازند.

تدوین نقشه راه ملی تحقیق و توسعه بخش معدن

رئیس هیئت عامل ایمیدرو در ادامه، تدوین نقشه راه ملی تحقیق و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، تشکیل شبکه ملی نوآوری و فناوری، توسعه اکتشاف عمیق و حفاری‌های پیشرفته، گسترش معدنکاری هوشمند، حمایت از بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی و افزایش سرمایه‌گذاری هدفمند در تحقیق و توسعه را از محورهای پیشنهادی برای ارتقای فناوری در این بخش برشمرد.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد نظام ارزیابی اثربخشی پژوهش‌ها تأکید کرد و گفت: موفقیت تحقیق و توسعه باید با شاخص‌هایی مانند کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بازیابی مواد معدنی، کاهش مصرف منابع و ارتقای کیفیت محصولات سنجیده شود.

سمیعی‌نژاد در پایان تأکید کرد: آینده معدن و صنایع معدنی ایران تنها به میزان ذخایر زیرزمینی وابسته نیست، بلکه توانایی کشور در تبدیل دانش به فناوری و فناوری به ارزش اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه معادن هوشمند، افزایش بهره‌وری و تقویت رقابت‌پذیری این صنعت خواهد داشت.