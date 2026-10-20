به گزارش خبرگزاری مهر، احسان سالمی با اشاره به آمادگی شهرستان پارسیان برای مقابله با مخاطرات احتمالی پدیده ال‌نینو، اظهار کرد: با توجه به دستورالعمل‌های سازمان هواشناسی درباره پدیده ال‌نینو که یکی از مهم‌ترین الگوهای چرخه اقلیمی در مقیاس جهانی است و بر اثر کنش‌های اقیانوسی در بخش‌هایی از اقیانوس آرام شکل می‌گیرد، اقدامات لازم برای پیشگیری از مخاطرات احتمالی در شهرستان انجام شده است.

وی افزود: ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان با برگزاری جلسات مختلف در شهرستان‌های استان و با حضور اعضای ستادهای مدیریت بحران مخاطرات این پدیده را به‌طور کامل تشریح کرده و دستگاه‌های اجرایی نیز وظایف خود را در این زمینه مشخص کرده‌اند.

شناسایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز

فرماندار پارسیان ادامه داد: در همین راستا در شهرستان پارسیان نیز برای پیشگیری از حوادث احتمالی در مناطق شهری، روستایی و اقتصادی اقدامات متعددی انجام شده است. جلسات مختلفی در سطح شهرستان و بخش‌های مرکزی و پشتکوه برگزار و دستورالعمل‌های مربوطه به دهیاران ابلاغ شده است.

سالمی با اشاره به اهمیت شناسایی نقاط حادثه‌خیز و پرخطر، بیان کرد: با توجه به سیلاب سال گذشته و مشکلاتی که در برخی مناطق ایجاد شد، شناسایی نقاط حادثه‌ خیز در اولویت اقدامات قرار گرفت و تلاش کردیم با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز را برای رفع مشکلات این نقاط تأمین کنیم.

وی تصریح کرد: در مواردی که برای رفع مشکلات به تجهیزات و ماشین‌آلات آب منطقه‌ای نیاز بود، از ظرفیت سایر دستگاه‌ها استفاده کردیم و در مناطقی که دهیاری‌ها امکانات کافی نداشتند، از دهیاری‌های همجوار کمک گرفتیم تا نقاط حادثه‌ خیز اصلاح شوند.

فرماندار پارسیان، خاطرنشان کرد: لایروبی و پاکسازی رودخانه‌ها در مناطق شهری و روستایی با همکاری شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و آب منطقه‌ای انجام شده است.

تکمیل کانال سرریز سد بردول

سالمی با اشاره به شرایط کشاورزی شهرستان، گفت: با توجه به اهمیت فعالیت‌های کشاورزی در پارسیان احتمال ایجاد موانع در مسیر عبور آب برای جلوگیری از ورود آن به زمین‌های کشاورزی وجود داشت، از این‌رو این موانع برداشته شدند تا آب با سرعت بیشتری به مسیرهای مورد نیاز هدایت شود.

وی با اشاره به تکمیل عملیات کانال سرریز سد بردول، اظهار کرد: عملیات احداث کانال سرریز سد بردول به پایان رسیده است و امسال با وجود حجم زیادی از آب که در سال‌های گذشته می‌توانست خطراتی برای شهر و روستاها ایجاد کند، این کانال امکان هدایت آب را فراهم کرده است.

فرماندار پارسیان، افزود: سال گذشته نیز با مدیریت انجام شده آب وارد شهر نشد و از طریق همین کانال ایجاد شده به‌طور کامل خارج شد.

مانورهای عملیاتی و اطلاع‌رسانی هشدارها

سالمی با اشاره به اقدامات آمادگی دستگاه‌های اجرایی، بیان کرد: مانورها و تمرین‌های عملیاتی متعددی در ادارات شهرستان به ویژه دستگاه‌های خدمات‌رسان برگزار شده است. این دستگاه‌ها هر سه روز یک‌بار جلسات مختلفی دارند و مانورها و تمرین‌های عملیاتی با مشارکت هلال‌احمر، آتش‌نشانی و سایر دستگاه‌ها انجام می‌شود.

وی ادامه داد: از طریق فضای مجازی هشدارهای لازم به شهروندان اطلاع‌رسانی شده و از ظرفیت ائمه جمعه و تشکل‌های مردم‌نهاد نیز برای آگاهی‌بخشی استفاده کرده‌ایم.

فرماندار پارسیان با تأکید بر ضرورت اجرای اقدامات پیشگیرانه، گفت: هدف نخست ما این است که از وقوع مخاطرات جلوگیری کنیم و آمادگی لازم را برای مواجهه با این پدیده داشته باشیم.

سالمی از شهروندان خواست هشدارهای صادر شده درباره نقاط حادثه‌ خیز، تردد در حاشیه رودخانه‌ها و ساخت‌وساز در این مناطق را جدی بگیرند و افزود: هشدارهایی که به صورت روزانه از سوی مدیریت بحران استان ابلاغ می‌شود، به شهروندان اطلاع‌رسانی خواهد شد و انتظار داریم مردم با رعایت نکات ایمنی از بروز حوادث احتمالی برای خانواده‌ها جلوگیری کنند.

هشدار به کشاورزان درباره مسدود نکردن مسیر آب

وی همچنین خطاب به کشاورزان شهرستان، تأکید کرد: کشاورزان باید با نگاهی عمومی به منطقه علاوه بر زمین‌های کشاورزی خود مسیرهای عبور آب را نیز در نظر بگیرند و از مسدودکردن مسیرهایی که آب در سال‌های گذشته از آن‌ها عبور می‌کرده است خودداری کنند، زیرا این اقدام ممکن است موجب بازگشت آب به سمت روستاها و شهر و وارد شدن خسارت به منازل مسکونی شود.

فرماندار پارسیان، خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه انسداد در مسیرهای عبور آب موضوع باید در سریع‌ترین زمان ممکن به دبیر ستاد مدیریت بحران شهرستان در فرمانداری یا معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور عمرانی اطلاع داده شود تا دستگاه‌های مربوطه برای رفع مشکل اقدام کنند.

نظارت میدانی بر مسیرهای عبور آب

سالمی با اشاره به تشکیل کارگروه نظارتی در شهرستان، گفت: این کارگروه با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، منابع طبیعی، فرمانداری و دستگاه‌های نظامی تشکیل شده و نظارت‌های میدانی به صورت مستمر در مناطق مختلف انجام می‌شود.

وی افزود: امروز نیز همکاران ما برای بررسی مسیر شهر خشکناره که در سال‌های گذشته حادثه‌ای در آن رخ داد و متأسفانه به جان‌باختن یکی از هم‌وطنانمان منجر شد به منطقه اعزام شدند. تغییراتی که در آن محدوده ایجاد شده بود، موجب شد آب از مسیر دیگری خارج شود به همین دلیل نظارت‌های میدانی در این منطقه و سایر نقاط در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار پارسیان، تصریح کرد: برای بازگشایی مسیرهای مسدود شده مجوزهای لازم از دادستانی دریافت شده است تا ستاد مدیریت بحران بتواند در صورت مشاهده انسداد مستقیماً برای رفع آن اقدام کند و نیازی به طی مجدد مراحل اداری و دریافت احکام جدید که موجب اتلاف وقت می‌شود، نباشد.

سالمی در پایان از همکاری صنایع انرژی‌بر پارسیان، شهرداری‌ها و دهیاری‌های دارای امکانات لجستیکی قدردانی کرد و گفت: این مجموعه‌ها دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز را برای بازگشایی مسیرها در اختیار ستاد مدیریت بحران قرار داده‌اند که از همکاری و همراهی آن‌ها صمیمانه تشکر می‌کنم.