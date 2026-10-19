ملوان هویت پرافتخار ورزش گیلان است؛ انتظار صدور رأی عادلانه و منصفانه

به گزارش خبرگزاری مهز، ابراهیم مهربان، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان گیلان، در پی حواشی دیدار ملوان بندرانزلی و تراکتور بیانیه ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

اتفاقات رخ‌داده در جریان دیدار روز ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ میان تیم‌های ملوان بندرانزلی و تراکتور در ورزشگاه تختی انزلی و برگزار نشدن این مسابقه، مایه تأسف است و ضرورت بررسی دقیق، همه‌جانبه و منصفانه ابعاد مختلف این رویداد را دوچندان می‌کند. بی‌تردید، حفظ احترام متقابل میان بازیکنان، عوامل تیم‌ها و هواداران، از اصول اساسی فوتبال و لازمه برگزاری رقابت‌هایی سالم، اخلاق‌مدار و در شأن مردم شریف ایران است.

در شرایط کنونی کشور که حفظ انسجام ملی، همدلی و تقویت وحدت میان آحاد جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، انتظار می‌رود تمامی ارکان ورزش، باشگاه‌ها و هواداران با مسئولیت‌پذیری و دوری از هرگونه تنش، در مسیر صیانت از سرمایه اجتماعی ورزش کشور گام بردارند. حمایت از تیم محبوب و دفاع از شأن و هویت ورزشی، حقی طبیعی برای هواداران است؛ حقی که باید در چارچوب اخلاق، احترام و قانون دنبال شود.

از همین رو، ضمن تأکید بر جایگاه ارزشمند ملوان بندرانزلی در تاریخ ورزش گیلان و قدردانی از حمایت‌های همیشگی هواداران فهیم این باشگاه، از ریاست محترم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و ارکان مسئول رسیدگی به این پرونده انتظار داریم با بررسی دقیق مستندات، شواهد و تمامی ابعاد اتفاقات رخ‌داده، رأیی عادلانه، منصفانه، مستند و به دور از هرگونه شائبه تبعیض صادر کنند؛ رأیی که ضمن رعایت مقررات و حفظ حقوق همه طرف‌های درگیر، به تقویت اعتماد عمومی، عدالت ورزشی و آرامش در فضای فوتبال کشور کمک کند.

ورزش باید عرصه دوستی، رقابت سالم، احترام متقابل و همبستگی ملی باشد. امید است با تدبیر مسئولان، همراهی باشگاه‌ها و هواداران و اجرای عادلانه قوانین، شاهد رفع حواشی، بازگشت آرامش به فضای فوتبال و تداوم افتخارآفرینی ملوان، این سرمایه ارزشمند ورزش گیلان، باشیم.