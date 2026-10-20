فاطمه عسکری کارگردان نمایش «خارش» که در بخش صحنه‌ای بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک حضور دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره داستان این نمایش گفت: در یک روستا، موجودی ناشناخته احشام را شبانه از پا درمی‌آورد و زنان روستا نیز ناپدید می‌شوند، وقتی هیچ‌کس نمی‌داند دشمن در کجا کمین کرده است، نخستین قربانی ترس، «اعتماد» است؛ این خلاصه ای از داستان نمایش «خارش» است که در اولین روز جشنواره با تکنیک میکروتئاتر اجرا شد.

وی درباره فضای کارگردانی این اثر و اهمیت حضور عروسک‌ها در شکل‌گیری تجربه اجرایی نمایش اظهار کرد: عروسک‌ها این امکان را می‌دهند تا در عین اجرا در فرایندهای تثبیت‌شده نمایش صحنه‌ای، به مواجهه خلاقانه میان انسان و ماده خامی که در هیبت عروسک درآمده است، با عمق بیشتری بنگریم. گویی اجراگران، پیش از آنکه به دنبال هویت‌بخشی به نام و نشان خویش باشند، در تلاش‌ هستند جاندارانی ناشناس در تاریکی باقی بمانند تا به عروسک‌ها جان و حیات ببخشند. از طرفی، تکنولوژی و امکانات سینمایی این جان‌بخشی را به تجربه‌ای بی‌بدیل تبدیل کرده است.

این کارگردان با اشاره به ظرفیت‌های اجرایی تئاتر عروسکی افزود: در این اثر، عروسک‌ها صرفاً ابزاری برای روایت داستان نیستند، بلکه امکان مواجهه‌ای خلاقانه میان انسان و ماده را فراهم می‌کنند. آنچه در این فرایند اهمیت دارد، چگونگی شکل‌گیری حیات در عروسک و رابطه‌ای است که میان اجراگر و موجودی که به آن جان می‌بخشد، ایجاد می‌شود. استفاده از تکنولوژی و امکانات سینمایی نیز به این تجربه ابعاد دیگری می‌دهد و امکان شکل‌گیری شیوه‌ای متفاوت از ارتباط با مخاطب را فراهم می‌کند.

وی در ادامه، در ارزیابی وضعیت کلی تئاتر عروسکی در کشور تصریح کرد: آمار گروه‌هایی که آثار خود را به جشنواره ارسال کرده بودند، می‌خواندم و تعداد شرکت‌کنندگان حیرت‌زده‌ام کرد. در دورانی که فشار اقتصادی چرخه‌های تولید را از کار انداخته است، هنرمندان همچنان با هر سختی و مشقتی اجازه نداده‌اند چرخه‌های خلاقه‌شان متوقف شود.

عسکری با اشاره به دشواری‌های تولید آثار نمایشی در شرایط اقتصادی کنونی اظهار کرد: فعالیت در حوزه تئاتر عروسکی نیز مانند دیگر شاخه‌های هنرهای نمایشی به امکانات و شرایط تولید نیاز دارد و فشارهای اقتصادی می‌تواند روند فعالیت گروه‌ها را دشوار کند. با این حال، حضور هنرمندان و ارسال آثار متعدد به جشنواره نشان می‌دهد که این شرایط نتوانسته است تلاش آنان برای ادامه فعالیت‌های خلاقانه را متوقف کند.

کارگردان نمایش «خارش» در پاسخ به پرسشی درباره عمل به تعهدات مالی جشنواره و دریافت کمک‌هزینه تولید این اثر بیان کرد: تا تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۵، به غیر از دریافت اطلاعات حساب کارگردان از سوی مسئولان جشنواره، اقدام دیگری صورت نگرفته است.

وی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا برای اجرای عمومی نمایش «خارش» پس از جشنواره برنامه‌ای دارد، مطرح کرد: بله، در تلاش هستم در نخستین فرصت، بستری مناسب و شایسته برای اجرای عمومی فراهم کنم تا ثمره تلاش و دلسوزی ارزشمند این تیم همراه و همدل را به محضر طیف گسترده‌تری از مخاطبان برسانم.

نمایش «خارش» به نویسندگی هثین سعیدی و کارگردانی فاطمه عسکری در بخش صحنه‌ای بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک حاضر است که در روز اول جشنواره ۲۵ مهر روی صحنه تالار سایه مجموعه تئاترشهر رفت.

ناهید ‌مسلمی، ابراهیم ربیعی، بهرام ‌سروری ‌نژاد، کوروش زارع‌پناه، کرامت ‌رودساز، میثم کبیری، احسان انتظاری، حمید سربندی، مهدی اداوی، امیر حسین سعید نژاد، اکرم ‌عبدی، سعیده طهرانی، فاطمه محرابی، معصومه عزیزمحمدی، شمسی ‌صادقی و فرنوش رحیمیان صداپیشگان این نمایش هستند.

همچنین مارال صاره‌راز، شیدا لطفی، فاطیما قاسمی‌سنگی، آوا شهنازی‌نیا، زهرا پورعلی گروه بازی‌دهندگان عروسک‌های این نمایش را تشکیل می‌دهند.