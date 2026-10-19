فراخوان دوازدهمین جایزه داستان کوتاه «ادب» منتشر شد

محمد کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از انتشار فراخوان دوازدهمین جایزه داستان کوتاه «ادب» در قالب جشنواره ادبیات داستانی بسیج سال ۱۴۰۵ خبر داد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد ادبی اظهار کرد: این جایزه با هدف روایت پایداری و مقاومت مردم ایران در برابر تهاجم دشمنان و ثبت هنری حماسه حضور مردم برگزار می‌شود.

کشاورز با بیان اینکه ادبیات داستانی می‌تواند در ماندگار کردن رویدادهای تاریخی و انتقال تجربه‌های جمعی به نسل‌های آینده نقش‌آفرین باشد، افزود: داستان کوتاه در بستر تحولات و رویارویی‌های امروز، ظرفیتی برای روایت دفاع، مقاومت و پاسداشت هویت فرهنگی و تمدنی ایران اسلامی دارد.

رهبر شهید انقلاب و شهدای هنرمند؛ محورهای جشنواره

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان قزوین درباره موضوعات این دوره گفت: «رهبر شهید انقلاب»، «دفاع مقدس دوم و سوم» و «بعثت مردمی» از محورهای اصلی دوازدهمین جایزه داستان کوتاه ادب است و موضوع ویژه این دوره نیز به شهدای هنرمند، به‌ویژه ادیبان و نویسندگان شهید، اختصاص دارد.

وی ادامه داد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در دو قالب داستان کوتاه و داستان کوتاهِ کوتاه و در دو گروه سنی نوجوانان تا ۱۸ سال و بزرگسالان از ۱۸ سال به بالا به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

مهلت ارسال آثار تا ۳۰ آبان

کشاورز با اشاره به شرایط شرکت در جشنواره بیان کرد: آثار ارسالی نباید پیش از این در جشنواره‌ای برگزیده شده یا در قالب کتاب منتشر شده باشند و شرکت‌کنندگان برای انتخاب موضوع داستان خود محدودیتی ندارند.

وی افزود: علاقه‌مندان باید آثار خود را در قالب فایل Word به شماره ۰۹۰۳۲۸۲۱۹۲۷، متعلق به روح‌الله شریفی، دبیر جشنواره، از طریق پیام‌رسان‌های ایتا، بله یا تلگرام ارسال کنند. همچنین امکان ارسال آثار به نشانی پستی قزوین، بلوار آزادگان (غیاث‌آباد)، جنب مسجد امام خمینی(ره)، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبقه همکف، دبیرخانه جشنواره فراهم است.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان قزوین تأکید کرد: ذکر گروه سنی، مشخصات کامل فردی، شماره همراه و شماره فعال در پیام‌رسان‌های داخلی هنگام ارسال اثر الزامی است و شرکت در جشنواره برای عموم علاقه‌مندان آزاد خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آثار برگزیده این دوره در قالب کتاب منتشر می‌شوند و حقوق کامل آثار منتخبِ شایسته دریافت جایزه به سازمان بسیج هنرمندان تعلق خواهد داشت.

مهلت ارسال آثار به دوازدهمین جایزه داستان کوتاه «ادب» تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ تعیین شده است.

