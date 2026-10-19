به گزارش خبرنگار مهر، طبق تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از شامگاه دوشنبه با عبور امواج ناپایدار تراز میانی جو انتظار می‌رود شاهد افزایش ابر و وقوع رگبارهای پراکنده در نیمه شمالی استان خراسان رضوی باشیم.

از فردا افزایش گرادیان فشار هوا و تغییر جهت جریانات باعث افزایش شدت وزش باد در سطح استان به‌ویژه نواحی باد خیز شرقی و جنوبی شده که در برخی ساعات توام با گرد وخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

نفوذ جریانات نسبتا خنک شمالی از فردا موجب کاهش دما شده و شرایط استقرار هوای خنک تا اواسط هفته آینده در استان ماندگار خواهد بود.