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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۱

کاهش دما و وقوع بارش‌های رگباری در خراسان رضوی

کاهش دما و وقوع بارش‌های رگباری در خراسان رضوی

مشهد- براساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امشب با عبور امواج ناپایدار تراز میانی جو انتظار می‌رود شاهد افزایش ابر و وقوع رگبارهای پراکنده در نیمه شمالی خراسان رضوی باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از شامگاه دوشنبه با عبور امواج ناپایدار تراز میانی جو انتظار می‌رود شاهد افزایش ابر و وقوع رگبارهای پراکنده در نیمه شمالی استان خراسان رضوی باشیم.

از فردا افزایش گرادیان فشار هوا و تغییر جهت جریانات باعث افزایش شدت وزش باد در سطح استان به‌ویژه نواحی باد خیز شرقی و جنوبی شده که در برخی ساعات توام با گرد وخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

نفوذ جریانات نسبتا خنک شمالی از فردا موجب کاهش دما شده و شرایط استقرار هوای خنک تا اواسط هفته آینده در استان ماندگار خواهد بود.

کد مطلب 6983170

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