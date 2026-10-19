به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه به‌همراه طهماسب نجفی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، محمد مبین فرماندار کرمانشاه و بیژن مرادی شهردار کرمانشاه، عصر دوشنبه از روند بازسازی و تجهیز شهربازی این شهر بازدید کرد.

در جریان این بازدید، وضعیت پیشرفت فیزیکی بخش‌های مختلف پروژه بررسی شد. رعایت استانداردهای ایمنی، تسریع در اجرای عملیات و استفاده از تجهیزات مدرن و به‌روز از محورهای مورد تأکید در روند تکمیل این مجموعه تفریحی بود.

شهربازی کرمانشاه با هدف فراهم‌کردن امکانات تفریحی برای شهروندان و کمک به پرکردن اوقات فراغت عمومی در حال بازسازی و تجهیز است. در این بازدید، مدیران مربوطه گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های زمان‌بندی‌شده برای تکمیل فازهای مختلف مجموعه ارائه کردند.

فعالیت سرمایه‌گذار جدید شهربازی کرمانشاه از چند هفته گذشته آغاز شده است. این سرمایه‌گذار متعهد شده فاز نخست مجموعه را با استقرار وسایل بازی سبک و سنگین تا نوروز به بهره‌برداری برساند.

در بخش دیگری از عملیات اجرایی، خاک‌برداری کف دریاچه شهربازی در حال انجام است تا امکان آبگیری آن فراهم شود. این اقدام هم‌زمان با ادامه روند بازسازی و آماده‌سازی سایر بخش‌های مجموعه دنبال می‌شود.

تکمیل مراحل اجرایی و تجهیز شهربازی، با توجه به برنامه اعلام‌شده برای بهره‌برداری از فاز نخست تا نوروز، از محورهای اصلی روند پیش‌رو در این پروژه است.