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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۵

روبیو: ایران اهرم فشار خود را بر تنگه هرمز از دست داده است!

روبیو: ایران اهرم فشار خود را بر تنگه هرمز از دست داده است!

وزیر خارجه آمریکا در ادعایی تبلیغاتی آن هم در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره این کشور ادعا کرد: ایران اهرم فشار خود را بر تنگه هرمز از دست داده است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا امروز دوشنبه توهمات آرزومندانه خود علیه ایران را در سخنانی تبلیغاتی آن هم در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور چنین ادعا کرد: ایران اهرم فشار خود را بر تنگه هرمز که روزانه حدود ۱۴ میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند، از دست داده است!

وزیر خارجه آمریکا بی اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران مدعی شد: رئیس‌جمهور ترامپ به ایران اجازه نداد که به سلاح هسته‌ای دست یابد و آن را در پس پرده‌ ای از هزاران موشک و پهپاد پنهان کند!

کد مطلب 6983175

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