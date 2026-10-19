  1. استانها
  2. قزوین
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۶

رضایی‌نژاد: اختلالات رشد کودکان با پایش منظم زودتر شناسایی می‌شود

رضایی‌نژاد: اختلالات رشد کودکان با پایش منظم زودتر شناسایی می‌شود

قزوین- کارشناس مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین، پایش منظم رشد و تکامل کودکان را راهی برای شناسایی زودهنگام اختلالات دانست و بر مراجعه مستمر خانواده‌ها به مراکز خدمات جامع سلامت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه رضایی‌نژاد با تأکید بر اهمیت توجه والدین به سلامت جسمی و روانی کودکان اظهار کرد: دوران کودکی یکی از مهم‌ترین مراحل زندگی انسان است و مراقبت صحیح در این دوره، نقش مؤثری در سلامت آینده افراد و جامعه دارد.

وی افزود: پایش رشد و تکامل، تغذیه مناسب، واکسیناسیون به‌موقع، آموزش والدین و توجه به سلامت روان، از محورهای مهم مراقبت‌های دوران کودکی به شمار می‌روند.

این کارشناس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین با تأکید بر نقش خانواده‌ها در حفظ و ارتقای سلامت کودکان، از والدین خواست خدمات مراقبتی مراکز خدمات جامع سلامت را به‌طور منظم پیگیری کنند و توصیه‌های کارشناسان سلامت را جدی بگیرند.

رضایی‌نژاد با بیان اینکه فراهم کردن محیطی امن، سالم و حمایتگر برای کودکان اهمیت بسیاری دارد، خاطرنشان کرد: توجه به نیازهای جسمی و روانی کودکان، گامی اساسی در مسیر پرورش نسلی سالم و توانمند است.

پایش منظم رشد، زمینه‌ساز شناسایی زودهنگام اختلالات

وی پایش منظم رشد و تکامل کودکان را یکی از اقدامات مهم مراقبت‌های بهداشتی دانست و گفت: این بررسی‌ها می‌تواند به شناسایی زودهنگام اختلالات رشد و مشکلات تکاملی و پیگیری به‌موقع آن‌ها کمک کند.

رضایی‌نژاد ادامه داد: بررسی روند وزن‌گیری، قد و سایر شاخص‌های رشد متناسب با سن کودک، در کنار ارزیابی تکامل حرکتی، گفتاری، شناختی و اجتماعی، از بخش‌های مهم مراقبت‌های دوره‌ای محسوب می‌شود.

این کارشناس بهداشتی با اشاره به تفاوت روند رشد کودکان اظهار کرد: والدین باید توجه داشته باشند که هر کودک روند رشد ویژه خود را دارد و ارزیابی وضعیت رشد و تکامل او باید بر اساس معیارهای معتبر و از سوی کارکنان آموزش‌دیده سلامت انجام شود.

وی در پایان از خانواده‌ها خواست با مراجعه منظم به مراکز خدمات جامع سلامت، از خدمات مراقبتی کودکان استفاده کنند و در صورت مشاهده هرگونه نگرانی درباره رشد یا تکامل فرزند خود، موضوع را با کارکنان سلامت در میان بگذارند.

کد مطلب 6983177

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها