به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه رضایی‌نژاد با تأکید بر اهمیت توجه والدین به سلامت جسمی و روانی کودکان اظهار کرد: دوران کودکی یکی از مهم‌ترین مراحل زندگی انسان است و مراقبت صحیح در این دوره، نقش مؤثری در سلامت آینده افراد و جامعه دارد.

وی افزود: پایش رشد و تکامل، تغذیه مناسب، واکسیناسیون به‌موقع، آموزش والدین و توجه به سلامت روان، از محورهای مهم مراقبت‌های دوران کودکی به شمار می‌روند.

این کارشناس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین با تأکید بر نقش خانواده‌ها در حفظ و ارتقای سلامت کودکان، از والدین خواست خدمات مراقبتی مراکز خدمات جامع سلامت را به‌طور منظم پیگیری کنند و توصیه‌های کارشناسان سلامت را جدی بگیرند.

رضایی‌نژاد با بیان اینکه فراهم کردن محیطی امن، سالم و حمایتگر برای کودکان اهمیت بسیاری دارد، خاطرنشان کرد: توجه به نیازهای جسمی و روانی کودکان، گامی اساسی در مسیر پرورش نسلی سالم و توانمند است.

پایش منظم رشد، زمینه‌ساز شناسایی زودهنگام اختلالات

وی پایش منظم رشد و تکامل کودکان را یکی از اقدامات مهم مراقبت‌های بهداشتی دانست و گفت: این بررسی‌ها می‌تواند به شناسایی زودهنگام اختلالات رشد و مشکلات تکاملی و پیگیری به‌موقع آن‌ها کمک کند.

رضایی‌نژاد ادامه داد: بررسی روند وزن‌گیری، قد و سایر شاخص‌های رشد متناسب با سن کودک، در کنار ارزیابی تکامل حرکتی، گفتاری، شناختی و اجتماعی، از بخش‌های مهم مراقبت‌های دوره‌ای محسوب می‌شود.

این کارشناس بهداشتی با اشاره به تفاوت روند رشد کودکان اظهار کرد: والدین باید توجه داشته باشند که هر کودک روند رشد ویژه خود را دارد و ارزیابی وضعیت رشد و تکامل او باید بر اساس معیارهای معتبر و از سوی کارکنان آموزش‌دیده سلامت انجام شود.

وی در پایان از خانواده‌ها خواست با مراجعه منظم به مراکز خدمات جامع سلامت، از خدمات مراقبتی کودکان استفاده کنند و در صورت مشاهده هرگونه نگرانی درباره رشد یا تکامل فرزند خود، موضوع را با کارکنان سلامت در میان بگذارند.

