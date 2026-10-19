به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی پیربابایی، رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز شامگاه دوشنبه در نشست معرفی رویداد «کتاب آذر» با تأکید بر ضرورت گسترش پژوهش در عرصه هنر اظهار کرد: هنر تنها به آفرینش اثر محدود نمی‌شود، بلکه حوزه‌ای برای اندیشه، شناخت و انتقال تجربه است و هر اثر هنری از مجموعه‌ای از دانش، تجربه، اندیشه و زمینه‌های فرهنگی و دانشگاهی تأثیر می‌پذیرد.

وی با بیان اینکه شناخت هنر صرفاً از طریق مشاهده و بررسی آثار حاصل نمی‌شود، افزود: مطالعه، پژوهش و گفت‌وگو درباره آثار و فرایند شکل‌گیری آن‌ها برای درک عمیق‌تر هنر ضرورت دارد. بخش مهمی از دانش هنری نیز در تجربه استادان، هنرمندان و فعالان حرفه‌ای شکل می‌گیرد و اگر این تجربه‌ها ثبت و تحلیل نشوند، انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده با دشواری مواجه خواهد شد.

رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز پژوهش در هنر را بخشی از فرایند شناخت، حفظ و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی و هنری جامعه دانست و گفت: دانشگاه‌های تخصصی هنر در کنار آموزش، مسئولیت تقویت پژوهش و بنیادهای نظری هنر را بر عهده دارند و باید زمینه طرح پرسش‌های تازه، شکل‌گیری دیدگاه‌های جدید و گفت‌وگوی علمی و سازنده را فراهم کنند.

پیربابایی ادامه داد: پیشرفت پایدار هنر زمانی امکان‌پذیر است که تجربه عملی هنرمندان با دانش نظری و پژوهش همراه شود. دانشگاه نیز باید در کنار جامعه هنری قرار گیرد و ارتباط میان استادان، پژوهشگران، هنرمندان و نهادهای فرهنگی را تقویت کند.

وی با اشاره به پیشینه فرهنگی و هنری آذربایجان تأکید کرد: برای شناخت جایگاه میراث هنری این منطقه و بهره‌گیری از آن در آینده، لازم است تجربه‌ها و آثار گذشته مطالعه، تحلیل و مستند شوند. توجه به تجربه‌های جهانی نباید موجب غفلت از ظرفیت‌های بومی شود؛ شناخت ریشه‌های فرهنگی و تولید دانش درباره آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز نوآوری آگاهانه باشد.

رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز با اشاره به نقش رویداد «کتاب آذر» در ثبت دانش و تجربه‌های حوزه گرافیک گفت: اهمیت چنین برنامه‌هایی تنها به برگزاری نشست یا انتشار یک مجموعه مکتوب محدود نیست، بلکه فراهم کردن فرصت برای اندیشیدن، ثبت تجربه‌ها، تقویت نقد و گسترش گفت‌وگوی تخصصی در جامعه هنری نیز اهمیت دارد.

وی همچنین رسانه‌ها را بخشی از فرایند گفت‌وگوی علمی و فرهنگی دانست و افزود: رسانه‌ها با ایجاد ارتباط میان دانشگاه، جامعه علمی و افکار عمومی می‌توانند به افزایش اثرگذاری اجتماعی فعالیت‌های علمی و فرهنگی کمک کنند. پرسش‌های دقیق و نقدهای حرفه‌ای رسانه‌ها نیز زمینه دیده‌شدن ظرفیت‌های دانشگاه و جامعه هنری را فراهم می‌کند.

«کتاب آذر»؛ تلاشی برای حفظ حافظه تاریخی گرافیک

فرزاد ولی‌زاده، دبیر رویداد «کتاب آذر»، با اشاره به اهداف این فراخوان اظهار کرد: انجمن‌های تخصصی معمولاً بخش قابل‌توجهی از فعالیت خود را به امور جاری و خدمات مربوط به اعضا اختصاص می‌دهند، اما صیانت از حافظه تاریخی و بصری جامعه و ثبت میراث به‌جامانده نیز از مسئولیت‌های مهم این نهادهاست.

وی مستندسازی تاریخ رویدادها، چهره‌ها و جریان‌های گرافیک آذربایجان و تبریز، فراهم کردن فرصت ثبت تجربه‌های طراحان و ایجاد ارتباط میان دانشگاه، پژوهشگران و جامعه حرفه‌ای گرافیک را سه هدف اصلی «کتاب آذر» عنوان کرد.

دبیر این رویداد توضیح داد: بسیاری از طراحان و فعالان حرفه‌ای گرافیک به دلیل اشتغال مستمر، فرصت کافی برای مکتوب کردن تجربه‌ها و دانش خود ندارند. این فراخوان می‌تواند زمینه‌ای برای ثبت و انتشار بخشی از این تجربه‌ها فراهم کند و ارتباط میان ظرفیت‌های دانشگاهی و حرفه‌ای را افزایش دهد.

ولی‌زاده با اشاره به بخش‌های مختلف رویداد گفت: فراخوان «کتاب آذر» در چهار محور ترجمه، مطبوعات، پایان‌نامه و مقالات طراحی شده است. همچنین پژوهش درباره هویت بصری تبریز و برگزاری نشست تخصصی با موضوع «نقش هویت بصری در ارتقای تاب‌آوری رسانه‌ها» از بخش‌های ویژه این رویداد به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه فراخوان در مهرماه منتشر شده است، افزود: ارسال و پذیرش آثار در آبان‌ماه انجام می‌شود و داوری آثار در آذرماه، هم‌زمان با هفته پژوهش، در دستور کار قرار دارد. کتاب این مجموعه نیز پس از هفته پژوهش منتشر خواهد شد.

جزئیات پذیرش آثار در چهار بخش

حامد بقال بهتاش، دبیر علمی رویداد «کتاب آذر»، درباره محورهای پذیرش آثار اظهار کرد: در بخش مطبوعات، نوشته‌های منتشرشده در روزنامه‌های کشور، وبگاه‌های اینترنتی و وبلاگ‌های شخصی مرتبط با موضوع فراخوان پذیرفته می‌شوند.

وی درباره بخش پایان‌نامه توضیح داد: چکیده پایان‌نامه‌های مرتبط با حوزه طراحی گرافیک در آذربایجان‌شرقی در این بخش بررسی می‌شوند و حجم چکیده‌ها باید بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ کلمه باشد. قالب و دستورالعمل ارسال آثار نیز در وبگاه رویداد قرار گرفته است.

دبیر علمی «کتاب آذر» با اشاره به بخش ترجمه گفت: ترجمه آثار مرتبط با گرافیک، از جمله مقاله‌ها، گفت‌وگوها و بخش‌هایی از کتاب‌ها، در این محور امکان‌پذیر است.

به گفته وی، بخش اصلی فراخوان نیز سه موضوع مطالعات بصری طراحی گرافیک در آذربایجان، تاریخ و تاریخ‌نگاری مطالعات طراحی گرافیک در آذربایجان و نشانه‌شناسی و نمادشناسی آثار طراحی گرافیک در آذربایجان‌شرقی را در بر می‌گیرد. این بخش شامل پایان‌نامه‌های علمی و جستارهاست و ضوابط مربوط به حجم و نحوه نگارش آثار در وبگاه رویداد اعلام شده است.

بقال بهتاش با تشریح برنامه معرفی آثار برگزیده خاطرنشان کرد: در هر بخش یک اثر به‌عنوان اثر برگزیده انتخاب می‌شود و برگزیدگان در هفته پژوهش، در سه دانشگاه هنر اسلامی تبریز، مؤسسه آموزش عالی نبی‌اکرم(ص) و دانشگاه آزاد اسلامی ارائه خواهند داشت. انتشار کتاب مجموعه نیز پس از هفته پژوهش پیش‌بینی شده است.

ضرورت پیوند پژوهش‌های هنری با مسائل شهری

روح‌الله رشیدی، رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر تبریز، نیز با اشاره به ابعاد مختلف پژوهش در حوزه گرافیک اظهار کرد: نگاه به طراحی گرافیک نباید صرفاً به خلق یک اثر محدود شود، زیرا فرایند تولید و توسعه هنر ابعاد اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و اقتصادی دارد که بررسی و مستندسازی آن‌ها ضروری است.

وی با تأکید بر لزوم تقویت ارتباط میان دانشگاه و جامعه هنری افزود: دستیابی به تعامل مؤثرتر میان این دو حوزه، به ایجاد بسترهای مناسب برای گفت‌وگو و تبادل نظر نیاز دارد. نهادهای شهری، شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی نیز می‌توانند با حضور در کنار دانشگاه‌ها، به توسعه ظرفیت‌های علمی و هنری منطقه کمک کنند.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر تبریز ابراز امیدواری کرد که «کتاب آذر» زمینه تبدیل تجربه‌های حرفه‌ای به دانش مکتوب و تقویت ارتباط میان دانشگاه و جامعه هنری را فراهم کند.

هدف نهایی «کتاب آذر» فراهم کردن زمینه‌ای برای ثبت تاریخ و هویت گرافیک آذربایجان، مستندسازی تجربه‌های حرفه‌ای و گسترش پژوهش و نقد در این حوزه عنوان شده است.