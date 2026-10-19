به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر رضایی شامگاه دوشنبه در جلسه هماهنگی آغاز سرشماری آمار نفوس و مسکن با اشاره به اهمیت آمار و اطلاعات دقیق در نظام تصمیم‌گیری و مدیریت کشور اظهار کرد: یکی از چالش‌های جدی نظام تصمیم‌گیری و مدیریت کشور، مسئله آمار است و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز هنگام تصمیم‌گیری، همواره با این پرسش مواجه هستند که تا چه اندازه می‌توان به آمار و اطلاعات ارائه‌شده اعتماد کرد.

وی افزود: آمار و اطلاعات، ستون فقرات تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای اداره امور کشور است و بدون برخورداری از اطلاعات دقیق، امکان برنامه‌ریزی صحیح و دستیابی به نتایج مطلوب وجود ندارد.

فرماندار گلپایگان با اشاره به موضوع دهک‌بندی یارانه‌ها تصریح کرد: در موضوع پرداخت یارانه‌ها و دهک‌بندی خانوارها که مبنای بسیاری از تصمیمات قرار گرفته است، گاهی مشاهده می‌شود افرادی با وجود برخورداری از وضعیت اقتصادی مناسب در دهک‌های پایین قرار دارند، درحالی‌که برخی افراد نیازمند در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که برای اتخاذ تصمیمات عادلانه، به آمار و اطلاعات دقیق و قابل اتکا نیاز داریم.

وی ادامه داد: اگر به اهمیت این موضوع توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که باید تمام ظرفیت خود را برای دستیابی به آمار و اطلاعات صحیح به کار بگیریم تا تصمیم‌گیری و اداره کشور بر مبنای واقعیت‌های موجود انجام شود.

رضایی با اشاره به اهمیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن بیان کرد: تا زمانی که اطلاعات دقیقی از وضعیت مسکن، تعداد واحدهای مسکونی، خانه‌های خالی، زوج‌های نیازمند مسکن و میزان برخورداری افراد از واحدهای مسکونی نداشته باشیم، نمی‌توانیم تصمیم‌گیری درستی در این حوزه انجام دهیم.

وی افزود: همچنین تا زمانی که مشخص نباشد چه افرادی دارای چندین واحد مسکونی هستند و چه کسانی برای تأمین مسکن با مشکل مواجه‌اند، امکان اتخاذ سیاست‌های مالیاتی و حمایتی دقیق وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: نبود آمار دقیق موجب می‌شود تصمیمات به‌صورت کلی اتخاذ شوند، اما در مرحله اجرا، زمینه اعمال سلیقه فراهم شود که نتیجه آن می‌تواند تبعیض و بی‌عدالتی باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین اهمیت آمار برای مردم گفت: ما به‌عنوان کارگزاران، مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران باید اهمیت آمار و اطلاعات دقیق را برای مردم روشن کنیم و خود نیز در اجرای طرح‌های آماری مشارکت فعال داشته باشیم.

رضایی با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی در اجرای سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: مشارکت دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این سرشماری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و هیچ دستگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند این مسئولیت را به سرانجام برساند.

وی ادامه داد: نتایج سرشماری صرفاً متعلق به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا فرمانداری نیست، بلکه به تمام کشور و تک‌تک دستگاه‌های اجرایی مرتبط است؛ بنابراین، همه مدیران شهرستان باید نسبت به اهمیت این موضوع توجه ویژه داشته باشند، در تبیین آن برای مردم اهتمام کنند و در اجرای موفق سرشماری احساس مسئولیت داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت دستیابی به اطلاعات واقعی و قابل استناد تصریح کرد: هدف نباید صرفاً انجام یک تکلیف اداری باشد، بلکه باید تلاش کنیم آمار به‌دست‌آمده دقیق و قابل اتکا باشد تا بتوان از آن به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی استفاده کرد. این مسئولیت هم بر عهده مدیران دستگاه‌های اجرایی و هم بر عهده مجریان و مأموران جمع‌آوری اطلاعات است.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور گفت: همه ما می‌دانیم که کشور در شرایط جنگی قرار دارد و این وضعیت، مسئولیت‌ها و وظایف ما را دوچندان می‌کند؛ ازاین‌رو، مدیران و مسئولان باید با احساس مسئولیت بیشتر، برای انجام وظایف و خدمت‌رسانی به مردم تلاش کنند.