بعثت کرمانشاه به دنبال جبران شکست هفته گذشته برابر صدرنشین لیگ یک

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه از ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه ۲۸ مهر در چارچوب هفته ششم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، جام آزادگان، در ورزشگاه آزادی کرمانشاه به مصاف پارس جنوبی جم می‌رود؛ تیمی که با ۱۱ امتیاز در صدر جدول قرار دارد.

بعثت کرمانشاه پس از پنج مسابقه با کسب ۷ امتیاز در رتبه هشتم جدول ایستاده است. این تیم تاکنون ۲ پیروزی، یک تساوی و ۲ شکست ثبت کرده و با ۵ گل زده و ۴ گل خورده، تفاضل گل مثبت یک دارد.

نماینده کرمانشاه در هفته پنجم برابر آریو اسلامشهر قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد. این نتیجه باعث شد بعثت فرصت افزایش امتیازهای خود را از دست بدهد و برای جبران این ناکامی، در دیدار خانگی پیش‌رو به دنبال کسب نتیجه‌ای مطلوب باشد.

در سوی مقابل، پارس جنوبی جم با ۳ پیروزی و ۲ تساوی، تاکنون شکستی را تجربه نکرده و با ۱۱ امتیاز صدرنشین است. این تیم در پنج دیدار گذشته ۵ گل به ثمر رسانده و ۲ گل دریافت کرده است؛ آماری که نشان می‌دهد بعثت برای رسیدن به دروازه حریف و کسب امتیاز، با رقابتی جدی روبه‌رو خواهد بود.

بعثت در صورت پیروزی در این مسابقه، امتیازهای خود را به ۱۰ می‌رساند و فرصت بهبود موقعیتش در جدول را خواهد داشت. البته جایگاه نهایی این تیم به نتایج سایر مسابقات هفته ششم نیز بستگی دارد؛ از این رو، کسب سه امتیاز در خانه می‌تواند برای ادامه رقابت‌های فصل اهمیت داشته باشد.

با توجه به نزدیکی امتیازهای تیم‌های میانه جدول، از دست دادن امتیاز در هفته‌های ابتدایی می‌تواند فاصله بعثت با تیم‌های بالاتر را افزایش دهد. این تیم برای نزدیک شدن به جمع مدعیان باید ضمن کاهش اشتباهات دفاعی، از موقعیت‌های گلزنی خود بهره بیشتری ببرد.

دیدار بعثت کرمانشاه و پارس جنوبی جم ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه ۲۸ مهر در ورزشگاه آزادی کرمانشاه برگزار می‌شود.