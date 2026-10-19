به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم خوشحال عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی رسانهای چای در لاهیجان، با قدردانی از عوامل برگزاری این رویداد اظهار کرد: این جشنواره میتواند زمینهساز برگزاری رویدادهای ماندگار و اثرگذار در شهر لاهیجان باشد.
وی با اشاره به نقش اصحاب رسانه، سازمان چای، فرمانداری، شورای تأمین، اتحادیه چایکاران، کشاورزان، شهرداری و شورای اسلامی شهر در برگزاری این جشنواره افزود: همراهی و تلاش مجموعههای مختلف برای برگزاری چنین رویدادی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای چای و بیان مسائل و مشکلات کشاورزان است.
رئیس شورای اسلامی شهر لاهیجان با تأکید بر جایگاه چای در فرهنگ عمومی و سنتهای اجتماعی مردم بیان کرد: چای در بسیاری از مناسبات زندگی ایرانیان، از جمله مراسم ازدواج، جایگاه ویژهای دارد و کمتر محصولی را میتوان یافت که تا این اندازه با سنتها و پیوندهای اجتماعی مردم آمیخته باشد.
خوشحال با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و کشاورزی لاهیجان تصریح کرد: چای یکی از محصولات ارزشمند این خطه سرسبز است و برگزاری جشنوارههایی از این دست میتواند به معرفی بیشتر این محصول، اصلاح الگوی مصرف و تقویت حمایت عمومی از تولید داخلی کمک کند.
وی از تصویب طرح کاشت بوتههای چای در میادین و معابر مستعد شهری در شورای اسلامی شهر لاهیجان خبر داد و گفت: اجرای این طرح با همکاری شهرداری، علاوه بر معرفی لاهیجان بهعنوان شهر چای، به توسعه فضای سبز شهری و کاهش برخی هزینههای نگهداری آن کمک میکند.
رئیس شورای اسلامی شهر لاهیجان همچنین خواستار حمایت مسئولان استانی و شهرستانی از توسعه ظرفیتهای گردشگری مرتبط با صنعت چای شد و بیان کرد: با فراهم شدن زمینه صدور مجوزهای لازم برای استفاده دوگانه از ظرفیت برخی کارخانههای چای، میتوان در کنار فعالیت تولیدی، از امکانات گردشگری، تفریحی و اقامتی نیز بهره گرفت.
خوشحال با اشاره به جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفری ایران و ظرفیت بازار مصرف داخلی چای اظهار کرد: توسعه بازار مصرف چای ایرانی و تشویق مردم به استفاده از تولیدات داخلی میتواند به رونق تولید، حمایت از کشاورزان و تقویت اقتصاد منطقه کمک کند.
وی در پایان خواستار بررسی و پیگیری پیشنهادهای مطرحشده از سوی مسئولان ذیربط شد و تأکید کرد: حمایت از صنعت چای و جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز در اراضی مرتبط با این صنعت، نیازمند برنامهریزی و همکاری جدی دستگاههای مسئول است.
لاهیجان- رئیس شورای اسلامی شهر لاهیجان با اشاره به ظرفیتهای صنعت چای در این شهرستان گفت: جشنواره رسانهای چای فرصتی برای رونق گردشگری لاهیجان است.
به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم خوشحال عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی رسانهای چای در لاهیجان، با قدردانی از عوامل برگزاری این رویداد اظهار کرد: این جشنواره میتواند زمینهساز برگزاری رویدادهای ماندگار و اثرگذار در شهر لاهیجان باشد.
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