به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم خوشحال عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی رسانه‌ای چای در لاهیجان، با قدردانی از عوامل برگزاری این رویداد اظهار کرد: این جشنواره می‌تواند زمینه‌ساز برگزاری رویدادهای ماندگار و اثرگذار در شهر لاهیجان باشد.



وی با اشاره به نقش اصحاب رسانه، سازمان چای، فرمانداری، شورای تأمین، اتحادیه چای‌کاران، کشاورزان، شهرداری و شورای اسلامی شهر در برگزاری این جشنواره افزود: همراهی و تلاش مجموعه‌های مختلف برای برگزاری چنین رویدادی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های چای و بیان مسائل و مشکلات کشاورزان است.



رئیس شورای اسلامی شهر لاهیجان با تأکید بر جایگاه چای در فرهنگ عمومی و سنت‌های اجتماعی مردم بیان کرد: چای در بسیاری از مناسبات زندگی ایرانیان، از جمله مراسم ازدواج، جایگاه ویژه‌ای دارد و کمتر محصولی را می‌توان یافت که تا این اندازه با سنت‌ها و پیوندهای اجتماعی مردم آمیخته باشد.



خوشحال با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و کشاورزی لاهیجان تصریح کرد: چای یکی از محصولات ارزشمند این خطه سرسبز است و برگزاری جشنواره‌هایی از این دست می‌تواند به معرفی بیشتر این محصول، اصلاح الگوی مصرف و تقویت حمایت عمومی از تولید داخلی کمک کند.



وی از تصویب طرح کاشت بوته‌های چای در میادین و معابر مستعد شهری در شورای اسلامی شهر لاهیجان خبر داد و گفت: اجرای این طرح با همکاری شهرداری، علاوه بر معرفی لاهیجان به‌عنوان شهر چای، به توسعه فضای سبز شهری و کاهش برخی هزینه‌های نگهداری آن کمک می‌کند.



رئیس شورای اسلامی شهر لاهیجان همچنین خواستار حمایت مسئولان استانی و شهرستانی از توسعه ظرفیت‌های گردشگری مرتبط با صنعت چای شد و بیان کرد: با فراهم شدن زمینه صدور مجوزهای لازم برای استفاده دوگانه از ظرفیت برخی کارخانه‌های چای، می‌توان در کنار فعالیت تولیدی، از امکانات گردشگری، تفریحی و اقامتی نیز بهره گرفت.



خوشحال با اشاره به جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفری ایران و ظرفیت بازار مصرف داخلی چای اظهار کرد: توسعه بازار مصرف چای ایرانی و تشویق مردم به استفاده از تولیدات داخلی می‌تواند به رونق تولید، حمایت از کشاورزان و تقویت اقتصاد منطقه کمک کند.



وی در پایان خواستار بررسی و پیگیری پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی مسئولان ذی‌ربط شد و تأکید کرد: حمایت از صنعت چای و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی مرتبط با این صنعت، نیازمند برنامه‌ریزی و همکاری جدی دستگاه‌های مسئول است.