به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد فیلم "ارزشمند" ساخته پی‌یر سالوادوری با بازی اودری توتو از امروز جمعه در بریتانیا اکران می‌شود و هفته بعد نیز "نام او سابین است" اولین تجربه کارگردانی ساندرین بونر بازیگر معروف فرانسوی و "راز دانه" عبدالطیف کشیش به نمایش درمی‌آید که فیلم دوم اواخر پارسال جوایز سزار سینمای فرانسه را از آن خود کرد.





"راز دانه" عبدالطیف کشیش از جمعه هفته بعد در بریتانیا اکران می‌شود

"ماموران زن" به کارگردانی ژان - پل سالوم با بازی سوفی مارسو و دبورا فرانسوا از 27 ژوئن در بریتانیا افتتاح می‌شود و "لندن عشق من" ساخته لورن لوی با بازی ویرژینی لودین از چهارم ژوئیه به پرده سینماها راه می یابد. "پاریس" سدریک کلاپیش نیز از 25 ژوئیه اکران می‌شود.

ماه اوت "ساعت‌های تابستان" اولیویه آسایاس اکران خود را آغاز می‌کند و "انجل" فرانسوا اوزون با نقش‌آفرینی رومولا گاری و لوسی راسل نیز در این ماه به نمایش درمی آید. "خیلی وقت است دوستت دارم" فیلیپ کلودل با بازی کریستین اسکات تامس که پارسال در بخش مسابقه جشنواره برلین پخش شد، از 26 سپتامبر به سینماهای بریتانیا راه می‌یابد.

"روباه و کودک" به کارگردانی لوک ژاکه سازنده مستند برنده اسکار "رژه پنگوئن‌ها"، دیگر فیلم فرانسوی است که امسال اکران می‌شود. فیلم‌های فرانسوی در چند سال اخیر در بریتانیا به لحاظ تجاری موفق بوده‌اند و پارسال با حدود سه میلیون بلیت فروخته شده، دو درصد بازار این کشور را در اختیار داشتند.

سال 2007 "آرتور و مینی‌موی‌ها" لوک بسون در بریتانیا 2/1 میلیون تماشاگر داشت و تعداد بلیت‌های فروخته‌شده فیلم "زندگی به رنگ صورتی" نیز 325 هزار بود.