به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد یحیایی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی شهرستان البرز، بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی اجتماعی برای پیشبرد اهداف نظام تعلیم‌وتربیت تأکید کرد.

این دیدار با هدف تبریک انتصاب مدیرکل آموزش‌وپرورش استان و گفت‌وگو درباره مسائل و چالش‌های حوزه تعلیم‌وتربیت برگزار شد و فعالان فرهنگی و اجتماعی شهرستان البرز نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای ارتقای فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مطرح کردند.

یحیایی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی اظهار کرد: تحقق اهداف نظام تعلیم‌وتربیت تنها به فعالیت‌های درون مدرسه محدود نمی‌شود و همراهی خانواده‌ها، فعالان فرهنگی و مجموعه‌های اجتماعی می‌تواند در تقویت فرایند آموزش و تربیت دانش‌آموزان نقش مؤثری داشته باشد.

وی افزود: ایجاد ارتباط مستمر میان آموزش‌وپرورش و گروه‌های اثرگذار اجتماعی، امکان شناسایی بهتر نیازها و مسائل دانش‌آموزان را فراهم می‌کند و می‌تواند به طراحی راهکارهای متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی هر منطقه کمک کند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قزوین با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: استفاده از تجربه‌ها و دیدگاه‌های فعالان این حوزه، زمینه را برای تقویت برنامه‌های تربیتی، افزایش مشارکت اجتماعی و ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی فراهم می‌کند.

یحیایی همچنین بر اهمیت شنیدن دیدگاه‌ها و پیشنهادهای فعالان فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: گفت‌وگو و تعامل با گروه‌های مردمی می‌تواند به شناسایی چالش‌های موجود و یافتن راهکارهای مؤثر برای بهبود عملکرد نظام آموزشی کمک کند.

در این دیدار، فعالان فرهنگی و اجتماعی شهرستان البرز ضمن تبریک انتصاب مدیرکل آموزش‌وپرورش استان، دیدگاه‌ها و چالش‌های موجود در حوزه تعلیم‌وتربیت را مطرح کردند و پیشنهادهای خود را برای ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و تقویت همکاری با آموزش‌وپرورش ارائه دادند.

