به گزارش خبرنگار مهر، حبیب جهانساز عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی رسانه‌ای چای در لاهیجان، با قدردانی از دست‌اندرکاران این رویداد گفت: چای تنها یک محصول نوشیدنی نیست، بلکه بخشی از فرهنگ، اقتصاد و ظرفیت‌های طبیعی کشور به شمار می‌رود.

رئیس سازمان چای کشور،با اشاره به نقش فعالان صنعت چای در ایجاد نشاط اجتماعی افزود: حال خوب امروز مردم در این جشنواره، حاصل تلاش حدود ۵۰ هزار چای‌کار، ۷۷۰ کارخانه فرآوری چای و فعالان صنایع وابسته، به‌ویژه بخش بسته‌بندی است که در کنار یکدیگر برای تولید و عرضه این محصول تلاش می‌کنند.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به میزان تولید این محصول بیان کرد: سالانه حدود ۱۲۳ هزار تن برگ سبز چای در کشور تولید می‌شود که بخشی از آن پس از فرآوری در کارخانه‌ها به چای خشک تبدیل و روانه بازار مصرف می‌شود.

جهانساز با تأکید بر اهمیت اقتصادی صنعت چای اظهار کرد: ارزش سالانه برگ سبز تولیدی چای به حدود چهار هزار میلیارد تومان می‌رسد و این صنعت در شرایط دشوار اقتصادی نیز توانسته است با همکاری دولت و کارخانه‌های فرآوری، روند پرداخت مطالبات چای‌کاران را دنبال کند.

وی با اشاره به نقش چای در حفاظت از محیط زیست گفت: باغ‌های چای علاوه بر ارزش اقتصادی، در حفاظت از اراضی شیب‌دار، جلوگیری از فرسایش خاک و کاهش خطر رانش زمین نقش مؤثری دارند و از ظرفیت‌های مهم گردشگری در شمال کشور محسوب می‌شوند.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به حمایت‌های دولت از این صنعت بیان کرد: دولت تلاش کرده است در شرایط دشوار اقتصادی نیز پرداخت سهم ۲۵ درصدی خود از بهای برگ سبز چای را حفظ کند تا حمایت از تولیدکنندگان داخلی تداوم داشته باشد.

جهانساز همچنین از مدیریت واردات چای با هدف حمایت از تولید داخلی سخن گفت و افزود: نیاز کشور به واردات چای حدود ۵۰ هزار تن برآورد می‌شود و تلاش شده است میزان واردات متناسب با نیاز بازار مدیریت شود تا از تولید داخلی حمایت و تراز تجاری این محصول به نفع تولیدکنندگان داخلی تنظیم شود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش مجموعه فعالان صنعت چای ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایت‌ها و همکاری بخش‌های مختلف، شرایط تولید چای کشور بهبود یابد، باغ‌های چای آباد بمانند و زمینه رونق اقتصادی و نشاط اجتماعی در مناطق چای‌خیز فراهم شود.