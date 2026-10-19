فاش شدن راز آبمیوه مسموم در آزادراه همدان – ساوه؛ قاتل فراری دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی جمالی اظهار کرد: در پی کشف یک جسد در حاشیه آزادراه همدان – ساوه در اردیبهشت‌ماه سال جاری، کارآگاهان پلیس آگاهی با حضور در صحنه به بررسی موضوع پرداختند.

وی ادامه داد: با تحقیقات اولیه، کارآگاهان به ابعاد تازه‌ای از قتل مرد ۷۰ ساله دست یافتند و مشخص شد که مقتول از استان‌های غربی به مقصد مرکز کشور در حال تردد بوده که به علت مسمومیت به قتل رسیده و خودروی سواری وی نیز به سرقت رفته است.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه گفت: با تحقیقات تکمیلی بعدی، اقدامات فنی و تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان پلیس آگاهی، متهم به قتل که جوانی ۳۴ ساله است و به اتهام سرقت در یکی از استان‌های کشور در حال تحمل حبس بود، شناسایی و با هماهنگی قضایی به شهرستان ساوه منتقل و تحت تحقیقات فنی کارآگاهان قرار گرفت و به قتل اعتراف کرد.

سرهنگ جمالی بیان کرد: متهم اعتراف کرد به عنوان مسافر با خودروی مقتول در حال عزیمت به مرکز کشور بوده که در بین مسیر و در آزادراه همدان-ساوه، پس از تعارف و نوشیدن آبمیوه مسموم، راننده را بیهوش و در کنار جاده رها کرده و با سرقت گوشی تلفن همراه و خودروی سواری متواری شد.

وی با اشاره به کشف اموال مسروقه بیان کرد: اکنون متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.