به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسچیان شامگاه دوشنبه در مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی رسانه ای چای، با قدردانی از عوامل اجرایی و فعالان صنعت چای اظهار کرد: برگزاری این جشنواره باید آغاز مسیری مشترک برای حمایت همه‌جانبه از کشاورزان، تولیدکنندگان و فعالان صنعت چای باشد.

فرماندار لاهیجان با قدردانی از تلاش مجموعه‌های اجرایی، سازمان چای، کارخانه‌های فرآوری، شهرداری، شورای اسلامی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بنیاد ملی نخبگان، پژوهشگران و اصحاب رسانه در برگزاری این رویداد افزود: برگزاری موفق این جشنواره حاصل همدلی و همراهی مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و فعالانی است که برای معرفی ظرفیت‌های چای و تقویت این صنعت تلاش می‌کنند.

رئیس دومین جشنواره ملی رسانه‌ای چای ایران با تأکید بر نقش چای‌کاران در پایداری صنعت چای کشور بیان کرد: تلاش کشاورزان و زحمت‌کشان این عرصه شایسته قدردانی است و خود را خادم این عزیزان می‌دانم؛ چراکه رونق صنعت چای بدون حمایت از تولیدکنندگان و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به برگزاری دومین دوره جشنواره ملی رسانه‌ای چای گفت: لاهیجان به‌عنوان شهرستان رویدادها، ظرفیت‌های ارزشمندی برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی، اقتصادی و رسانه‌ای دارد و این جشنواره فرصتی برای هم‌افزایی و ایجاد درک مشترک از ضرورت حمایت از صنعت چای است.

مسچیان ادامه داد: برگزاری جشنواره به‌تنهایی کافی نیست، بلکه باید از این پس با همکاری و همراهی همه بخش‌ها، مسیر حمایت از کشاورزان، تولیدکنندگان و فعالان صنعت چای با جدیت دنبال شود تا نتایج آن در بهبود شرایط زندگی مردم و رونق اقتصادی منطقه نمایان شود.

فرماندار لاهیجان با اشاره به شرایط دشوار کشور و ضرورت تقویت امید و نشاط اجتماعی اظهار کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به حال خوب، آرامش و همدلی نیاز دارد و امیدواریم هرچه زودتر سایه جنگ و دشمنی از سر کشور دور شود و مردم در خانه‌ها و جامعه خود آرامش و آسایش بیشتری را تجربه کنند.

مسچیان با قدردانی از حضور خبرنگاران، نمایندگان رسانه‌های خارجی و مهمانان این جشنواره، از تلاش نیروهای انتظامی، سپاه، اداره اطلاعات و سایر مجموعه‌های مشارکت‌کننده در برگزاری این رویداد قدردانی کرد و گفت: گیلان و ایران شایسته بهترین‌ها هستند و امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی، اقتصادی و انسانی استان، زمینه بهبود شرایط زندگی مردم فراهم شود.