به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی هفته نهم بیست و ششمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه امروز دوشنبه ۲۷ مهر تیم فوتبال استقلال در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان گل گهر سیرجان بود که این دیدار با برتری یک بر صفر آبی پوشان به پایان رسید. اسماعیل قلی زاده(۴۸) برای استقلال گل زد.

سیدمهدی رحمتی پس از این بازی گفت: سخت است که در مورد این بازی صحبت کنم چرا که تیم ما سفر طولانی داشت و حریف هفت روز استراحت کرده بود. ما این را پیش بینی کرده بودیم و عملا نیمه اول تیم ما خسته بود و به هیچ عنوان خوب نبودیم.

وی ادامه داد: در نیمه دوم سعی کردیم با تعویض هایی که می کنیم شرایط و روند بازی را عوض کنیم. گلی که خوردیم تمرکز نداشتیم و عملا بازی را از دست دادیم اما در ۱۰ دقیقه پایانی به اندازه کل بازی موقعیت خلق کردیم و می توانستیم به گل برسیم.

سرمربی تیم فوتبال گل گهر ادامه داد: سه بازی سخت و فشرده در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا بازی داریم که کارمان مشکل خواهد بود. بازیکنانم تمام زحمت شان را کشیدند. به سهراب بختیاری زاده عزیز و هواداران استقلال این برد را تبریک می گویم. مسئولیت این شکست قطعا با من است و امیدوارم در بازی بعدی بتوانیم جبران کنیم.

وی ادامه داد: شرایط بازی کردن نداشتیم و بازیکنانم در ۴۵ دقیقه اول راه رفتند. نمی دانم چه اصراری است که فیفادی ها برگزار شود و ما تحت فشار قرار بگیریم و بازیکنانمان را به خاطر مصدومیت از دست بدهیم. این سفرها هیچ دستاوردی برای ما نخواهد داشت. اگر بازی خوبی برای تیم ملی باشد حرفی نیست اما این برنامه ریزی باید به سود فوتبال باشد نه این که هرکسی هرکاری دلش می خواهد انجام دهد.

رحمتی ادامه داد: چطور می شود که در آن تورنمنت سه جانبه که همه می دانند پشت ماجرا چه بود تیم ها یک روز در میان بازی می کردند اما الان این برنامه ریزی می شود و نمایندگان ایران در آسیا نمی توانند استراحت کنند. اگر این بازی دیروز انجام می شد بازیکنان من همه روی زمین می خوابیدند.

سیدمهدی رحمتی در مورد برخوردش با سهراب بختیاری زاده در پایان بازی که این که چهره اش را پس از این خوش و بش در هم کشیده است گفت: موضوع خصوصی بود که به خودم مربوط است.