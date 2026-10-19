به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی‌رستمی شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت راهبردی این محور اظهار کرد: این پروژه از طرح‌های مهم زیرساختی برای تقویت ارتباطات جاده‌ای میان استان‌های قزوین و مازندران است و بهره‌برداری از آن، افزون بر کاهش زمان سفر، فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه اقتصادی، گردشگری و عمرانی مناطق واقع در مسیر ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: محور قزوین ـ الموت ـ تنکابن به طول ۱۶۴ کیلومتر در قالب ۶ قطعه تعریف شده و حدود ۹۰ کیلومتر از آن در استان قزوین قرار دارد.

استاندار مازندران ادامه داد: قطعات نخست، دوم و سوم این پروژه به طول مجموع ۶۲ کیلومتر، با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۷ درصد در آستانه بهره‌برداری قرار دارند و عملیات اجرایی قطعه اتصال محور به آزادراه قزوین ـ کرج نیز با پیشرفت بیش از ۷۰ درصد در حال انجام است.

یونسی‌رستمی با اشاره به موقعیت جغرافیایی این مسیر تصریح کرد: جاده قزوین ـ الموت ـ تنکابن با عبور از مناطق کوهستانی و طبیعت بکر الموت، ارتباط میان قزوین و غرب مازندران را تسهیل می‌کند و با تکمیل آن، زمان سفر در این مسیر از حدود ۶ ساعت به ۳ ساعت کاهش خواهد یافت.

وی این محور را مسیری جایگزین برای دسترسی به شمال کشور دانست و خاطرنشان کرد: تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی و اتصال مناسب این مسیر به شبکه راه‌های اصلی، می‌تواند ظرفیت حمل‌ونقل منطقه‌ای را افزایش دهد و بخشی از نیاز تردد میان استان‌های قزوین و مازندران را پاسخ دهد.