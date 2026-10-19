به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی هفته نهم بیست و ششمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه امروز دوشنبه ۲۷ مهر تیم فوتبال استقلال در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان گل گهر سیرجان بود که این دیدار با برتری یک بر صفر آبی پوشان به پایان رسید. اسماعیل قلی زاده(۴۸) برای استقلال گل زد.

اوزجان بیزاتی مربی استقلال که در غیاب سهراب بختیاری زاده به نشست خبری آمده بود در مورد این بازی گفت: از هواداران استقلال تشکر می کنم که در تمام طول مسابقه از ما حمایت کردند. تبریک به بازیکنان خودمان و البته بازیکنان تیم حریف که فوتبال خوبی را به نمایش گذاشتند.

وی ادامه داد: حریف نیمه اول خوب بود اما ما بهتر بودیم. موقعیت های زیادی خلق کردیم اما از آنها استفاده نکردیم. وقتی این تعداد موقعیت دارید باید به گل برسید. ما هر چهار روز یکبار بازی می کنیم که مشکلاتی را با خودش به همراه دارد. سعی می کنیم مشکلات را حل کنیم و بازی به بازی بهتر شویم.