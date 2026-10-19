فرماندار بوشهر: نشاط و سلامت کودکان در گرو گسترش فرهنگ ورزش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر دوشنبه در جریان رویداد ورزشی میدان پویا ضمن تبریک فرا رسیدن هفته تربیت بدنی با اشاره به اهمیت ورزش در پویایی و نشاط اجتماعی، اظهار کرد: ورزش نماد پویایی استواری و سرزندگی مردم و از پایه‌های بنیادین تربیت کودکان و نوجوانانی با انگیزه است.

وی با بیان اینکه ورزش علاوه بر تأثیرگذاری بر سلامت جسم نقش مهمی در تقویت روحیه افزایش نشاط و تحکیم روابط اجتماعی دارد، افزود: پیوند تحرک جسمانی با ارزش‌های والای اخلاقی و منش پهلوانی زمینه‌ای مناسب برای ارتقای سلامت روان تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه فراهم می‌کند.

فرماندار بوشهر با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ورزش در میان اقشار مختلف مردم به‌ویژه کودکان خواستار هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی برای فراهم‌سازی بسترهای مناسب ورزش کودکان و نوجوانان شد.

وی با اشاره به ظرفیت آموزش و پرورش بر لزوم توجه به ورزش‌های بومی و محلی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت کودکان در رشته‌های ورزشی، گفت: اداره ورزش و جوانان شهرستان باید برنامه‌ریزی‌های لازم را برای برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی در سطح شهرستان انجام دهد تا زمینه شکوفایی استعدادهای ورزشی کودکان و نوجوانان فراهم شود.

فرماندار بوشهر برگزاری چنین رویدادهایی را فرصتی برای شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی و افزایش نشاط اجتماعی دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه فعالیت‌های ورزشی تأکید کرد.

وی در پایان، توسعه زیرساخت‌های ورزشی ترویج ورزش همگانی و فراهم‌کردن زمینه حضور فعال‌تر جوانان در عرصه‌های ورزشی را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند در ارتقای سلامت عمومی افزایش پویایی اجتماعی و تقویت روحیه نشاط و امید در جامعه مؤثر باشد.

گفتنی است رویداد ورزشی میدان پویا با حضور پرشور دانش‌آموزان در محل میدان پرچم شهر بوشهر برگزار و در آن، برنامه‌های متنوع ورزشی و تفریحی برای کودکان و نوجوانان اجرا شد.

