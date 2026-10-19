به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر دوشنبه در ششمین نشست شورای اداری شهرستان با تأکید بر اهمیت دقت و صحت اطلاعات جمعیتی، اظهار کرد: تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی زمانی اثربخش است که بر پایه داده‌های دقیق جامع و قابل راستی‌آزمایی انجام شود.

وی با بیان اینکه در سرشماری ثبتی‌مبنا، اطلاعات از منابع مختلف جمع‌آوری و تطبیق داده می‌شود، گفت: ضروری است ظرفیت تمامی منابع معتبر اطلاعاتی شهرستان برای افزایش دقت داده‌ها مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار بوشهر با قدردانی از همراهی رئیس کل دادگستری و مجموعه قوه قضاییه، تصریح کرد: یکی از شاخصه‌های دولت چهاردهم همراه کردن همه اجزای حاکمیتی است، این رویه در سطح استان با نگاه ویژه استاندار دیده می‌شود و همراهی رئیس کل دادگستری و نمایندگان کمک کرده تا در مسیر توسعه گام‌های مؤثرتری برداشته شود.

وی با اشاره به مدیریت موفقیت آمیز بحران جنگ تحمیلی سوم، تأکید داشت: این همدلی در ایام جنگ به‌خوبی قابل مشاهده بود و باعث شد مدیریت جنگ در استان بوشهر، که یکی از استان‌های اصلی در اصابت دشمن بود، به‌خوبی انجام شود.

وی با اشاره به احکام جایگزین، ادامه داد: احکام جایگزین می‌تواند به جای زندانی کردن فرد باعث آبادانی کتابخانه‌ها و سایر حوزه‌ها شود، از دکتر مهرانگیز و قضات محترمی که به این سمت حرکت می‌کنند تقدیر می‌کنم.

فرماندار بوشهر با اشاره به هفته تربیت بدنی، گفت: برنامه‌های خوبی برگزار شده و امروز رویدادی ورزشی با حضور ۲۰۰۰ نفر در سطح شهرستان برگزار شد، دکتر زارع استاندار محترم دستور ویژه برای بازسازی ورزشگاه اای شهرستان صادر کردند و اعتبارات خوبی برای تجهیز ورزشگاه‌ها و احیای زمین‌های ورزشی محلات اختصاص یافته است.

وی با اشاره به هفته کودک، تصریح کرد: هفته کودک با مدیریت خوب کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان در سطح شهرستان به‌خوبی انجام شد و استقبال خوب خانواده‌ها قابل توجه بود.

تأکید بر آمادگی برای پدیده النینو

فرماندار بوشهر با تأکید بر آمادگی برای پدیده النینو، ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی‌ها در خصوص پدیده النینو در آبان‌ماه تأکید می‌کنم آمادگی لازم را داشته باشید، دو ابلاغ مهم استاندار در خصوص مدیریت بحران و مدیریت تجمعات به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

وی با اشاره به مانورهای مقابله با سیل، تأکید کرد: در هر چهار شهر (بوشهر، خارگ، عالیشهر و چغادک) مانورهای مقابله با سیل برگزار شد، شخصاً در سه شهر حضور پیدا کردم و آمادگی لازم وجود دارد.

فرماندار بوشهر در پایان خواستار همکاری و هم افزایی امه دستگاه های اجرایی در خصوص سرشماری نفوس و مسکن شد تا خللی در روند سرشماری ایجاد نشود.

در این نشست، گزارشی از اقدامات اداره ورزش و جوانان، کانون پرورش فکری، اداره ثبت اسناد و املاک و طرح آمارگیری سرشماری نفوس و مسکن ارائه شد.