استاندار اصفهان از هفت تعهد برای پیگیری مطالبات پرستاران خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد شامگاه دوشنبه در آئین تجلیل از مقام پرستار در اصفهان، با تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، بر ضرورت پیگیری عملی مطالبات جامعه پرستاری تأکید کرد و گفت: تکریم واقعی پرستاران نباید به سخنرانی و بیان جملات کلیشه‌ای محدود شود، بلکه باید در بهبود معیشت، ارتقای کرامت شغلی و تأمین حقوق این قشر نمود پیدا کند.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه پرستاران افزود: قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری با اهتمام دولت چهاردهم در مسیر اصلاح مدل بازتوزیع و افزایش سهم واقعی نیروهای بالینی قرار دارد و استانداری اصفهان نیز از برنامه‌های اصلاحی برای بهبود دریافتی‌ها و رفع کمبود نیروی پرستاری حمایت می‌کند.

استاندار اصفهان با قدردانی از تلاش‌های پرستاران در بحران‌های مختلف کشور، به‌ویژه دوران کرونا و جنگ‌های تحمیلی اخیر، اظهار کرد: فداکاری و عملکرد جامعه پرستاری در روزهای دشوار، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور و مایه افتخار استان است و حمایت از این نیروها باید متناسب با مسئولیت و دشواری کار آنان باشد.

جمالی‌نژاد با تشریح برنامه‌های استانداری برای پیگیری مطالبات پرستاران، از تشکیل کمیته‌ای ویژه با هدف تسریع در پرداخت و به‌روزسانی معوقات کارانه و تعرفه‌های پرستاری خبر داد و گفت: پیگیری افزایش ضریب ریالی اضافه‌کار پرستاران در سطح ملی و کاهش فشار ناشی از شیفت‌های مضاعف نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی جبران کمبود نیروی انسانی و توزیع بهینه نیروهای طرحی در بخش‌های پرترافیک درمانی را از دیگر محورهای این برنامه‌ها دانست و افزود: تأمین مسکن برای کادر درمان و پرستاران از طریق پیگیری سهمیه ویژه در طرح نهضت ملی مسکن نیز دنبال می‌شود.

استاندار اصفهان همچنین بر ضرورت تأمین امنیت کادر سلامت تأکید کرد و از ابلاغ دستورالعمل تقویت امنیت انتظامی و روانی در اورژانس‌ها خبر داد. به گفته وی، با هرگونه خشونت علیه کارکنان حوزه سلامت برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

جمالی‌نژاد با اشاره به ضرورت حمایت‌های مالی و رفاهی از جامعه پرستاری ادامه داد: فراهم‌سازی تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاصی برای پرستاران، تأمین اعتبار بازسازی پاویون‌ها و بهبود امکانات رفاهی کارکنان در شیفت‌های شب با استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع نیز از دیگر محورهای پیگیری مطالبات این قشر است.

وی اضافه کرد: برای تقویت مشارکت کارشناسی جامعه پرستاری در تصمیم‌گیری‌های استانی، حضور نماینده تام‌الاختیار سازمان نظام پرستاری در جلسات شورای سلامت و برنامه‌ریزی استان نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

استاندار اصفهان در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر این برنامه‌ها گفت: مطالبات پرستاران باید از مرحله بیان و وعده فراتر برود و به اقدام عملی منجر شود؛ ازاین‌رو روند پیشرفت تعهدات و اقدامات انجام‌شده در این زمینه به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی خواهد شد.