بیمه سلامت محور ارتقای کیفیت خدمات در نظام پزشک خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور شامگاه دوشنبه در جلسه نظام مدیریت، پایش و انطباق سطوح خدمات در اداره‌کل بیمه سلامت مازندران در ساری، اظهار کرد: استقرار نظام توافق‌نامه سطح خدمت (SLA) باید با هدف ارتقای کارآمدی نظام سلامت، افزایش پاسخگویی و اطمینان از ارائه خدمات مطلوب به بیمه‌شدگان دنبال شود.

وی با بیان اینکه ارزیابی خدمات سلامت نباید به ثبت فعالیت‌ها و تسویه هزینه‌ها محدود بماند، افزود: ملاک اصلی سنجش عملکرد، نتایج واقعی خدمات و میزان تحقق اهداف تعیین‌شده است و باید مشخص شود هر خدمت در چه زمانی، با چه کیفیتی و توسط کدام بخش ارائه شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، تکمیل زنجیره ارجاع بیمار را یکی از الزامات موفقیت برنامه پزشک خانواده دانست و تصریح کرد: ارجاع بیمار به مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی به‌تنهایی به معنای تکمیل فرایند درمان نیست، بلکه دسترسی به‌موقع به خدمات، دریافت مراقبت‌های باکیفیت، انتقال اطلاعات درمانی به پزشک خانواده و پیگیری وضعیت بیمار نیز باید در این مسیر مورد توجه قرار گیرد.

کریم‌پور با اشاره به کارکرد نظام توافق‌نامه سطح خدمت در شناسایی ضعف‌های عملکردی، بیان کرد: شاخص‌های ارزیابی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که علاوه بر سنجش میزان تحقق اهداف، امکان شناسایی فاصله میان عملکرد موجود و وضعیت مطلوب، بررسی عوامل بروز مشکلات و اجرای اقدامات اصلاحی را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه نظام ارجاع سلامت به دلیل مشارکت دستگاه‌های متعدد، ماهیتی بین‌بخشی دارد، بر ضرورت هماهنگی میان سازمان بیمه سلامت، وزارت بهداشت و سایر مجموعه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: موفقیت این نظام مستلزم تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌ها در مراحل مختلف ارائه خدمت و مشخص شدن سازوکار نظارت و ارزیابی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران افزود: در تدوین توافق‌نامه‌های سطح خدمت باید تمامی مراحل مسیر درمان، از شناسایی نیازهای بیمار و ارائه مراقبت‌های اولیه تا دریافت خدمات تخصصی، بازگشت اطلاعات درمانی به پزشک خانواده و پیگیری ادامه درمان، به‌صورت شفاف تعریف شود. همچنین زمان‌بندی ارائه خدمات، شاخص‌های سنجش عملکرد و مرجع تأیید نهایی باید مشخص باشد.

وی، دسترسی بیماران به خدمات موردنیاز، کاهش زمان انتظار، تناسب خدمات با نیازهای واقعی، پیشگیری از مراجعات غیرضروری و تقویت هماهنگی میان ارائه‌دهندگان خدمات درمانی را از محورهای مهم طراحی شاخص‌های ارزیابی برشمرد و خاطرنشان کرد: شاخص‌ها باید در نهایت به بهبود تجربه بیماران و افزایش اثربخشی خدمات منجر شوند.

کریم‌پور همچنین بر ضرورت توجه به تفاوت ظرفیت‌ها و شرایط مناطق مختلف در تعیین اهداف عملکردی تأکید کرد و گفت: شاخص‌های ارزیابی باید واقع‌بینانه، قابل‌اندازه‌گیری و متناسب با امکانات و شرایط اجرایی هر منطقه باشند تا نتایج پایش بتواند مبنای تصمیم‌گیری و اصلاح فرایندها قرار گیرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت نقش راهبردی بیمه سلامت در نظام ارجاع اظهار کرد: این سازمان نباید تنها به پرداخت هزینه خدمات محدود شود، بلکه می‌تواند از طریق تعیین الزامات خرید خدمت، نظارت بر کیفیت خدمات و ارزیابی عملکرد ارائه‌دهندگان، به اجرای مؤثرتر برنامه پزشک خانواده و ارتقای پاسخگویی نظام سلامت کمک کند.