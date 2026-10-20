به گزارش خبرنگار مهر، خانه‌های پیش‌ساخته، سازه‌هایی هستند که به‌جای ساخت کامل در محل، در کارخانه و به‌صورت قطعات آماده تولید و سپس به محل نصب منتقل می‌شوند. با گسترش فناوری‌های نوین، این شیوه از ساخت‌وساز نیز توسعه یافته است؛ به‌طوری‌که در آن، بخش‌های مختلف خانه، از سازه و تأسیسات تا نازک‌کاری، در محیط کارخانه آماده می‌شود و در محل پروژه، قطعات به یکدیگر متصل می‌شوند.

یک شرکت دانش بنیان در داخل کشور توانسته نمونه هایی از خانه های پیش ساخته را اجرایی کند. در این پروژه ها تمام جزئیات نازک کاری در کارخانه انجام میپذیرد و کل فرایند نصب نیز یک روز زمان میبرد. این خانه ها علاوه بر مقاومت در برابر زلزله و استفاده از مصالح استاندارد، از نظر اقتصادی جایگزین مناسبی برای ساخت و ساز سنتی هستند و تاکنون بیش از ۵۰ پروژه از این نوع در سراسر کشور اجرا شده است.

محمد مهدی خزعلی، عضو هیئت‌مدیره و مدیر فروش شرکت دانش‌بنیان توسعه پایدار سلمان، در گفتگو با خبرنگار مهر خانه‌های پیش‌ساخته این شرکت را نسل پنجم صنعت خانه‌سازی در دنیا توصیف کرد و گفت: در این روش، طراحی خانه بر اساس طرح و سلیقه متقاضی انجام می‌شود و مراحل تولید قطعات و نازک‌کاری نیز در کارخانه صورت می‌گیرد. خزعلی همچنین از تولید روزانه ۲۰۰ مترمربع خانه، نصب یک‌روزه، قابلیت توسعه و جابه‌جایی سازه‌ها و اجرای بیش از ۵۰ پروژه در نقاط مختلف کشور خبر داد.

تولید صنعتی خانه در کارخانه و به‌صورت قطعات پیش‌ساخته

خزعلی گفت: این خانه‌ها نسل پنجم صنعت خانه‌سازی در دنیا هستند و خانه به‌صورت صنعتی، در کارخانه و در قالب قطعات پیش‌ساخته تولید می‌شود. لگومان تنها مدل خانه پیش‌ساخته در ایران است که نازک‌کاری آن نیز در کارخانه انجام می‌شود.

وی توضیح داد: هر طرح و ایده‌ای برای خانه داشته باشید، به ما ارائه می‌دهید و ما آن را طراحی می‌کنیم. سلیقه شما در نازک‌کاری، سرامیک، سنگ نما و دیگر جزئیات نیز در نظر گرفته می‌شود. پس از نهایی‌شدن جزئیات، همه مشخصات ثبت و دستور تولید صادر می‌شود.

او ادامه داد: مسیر عبور لوله‌های تأسیسات درون قطعات تعبیه می‌شود و پس از تولید قطعات، نازک‌کاری متناسب با طرح و نقشه انجام می‌گیرد؛ از نصب پنجره، کابینت و کمد تا اجرای سرامیک و نقاشی.

تولید روزانه ۲۰۰ مترمربع خانه

خزعلی با اشاره به شیوه تولید یک خانه ۱۰۰ متری گفت: برای مثال، یک خانه ۱۰۰ متری به شش قطعه تقسیم می‌شود. این قطعات روی ماشین بارگیری و به مقصد حمل می‌شوند.

وی درباره زمان لازم برای نازک‌کاری افزود: این فرایند در یک بازه زمانی کوتاه، حدود دو تا سه روز، انجام می‌شود. در حال حاضر، با ظرفیت فعلی روزانه ۲۰۰ مترمربع خانه تولید می‌کنیم. مدت‌زمان نازک‌کاری به نیروی انسانی بستگی دارد و اگر متقاضی زمان کوتاه‌تری بخواهد، می‌توان با افزایش نیروی انسانی این زمان را کاهش داد؛ برای مثال، کاشی‌کاران و سرامیک‌کاران می‌توانند هم‌زمان فعالیت کنند.

فونداسیون پیش‌ساخته و نصب یک‌روزه

به گفته خزعلی، قطعات پس از تکمیل بارگیری می‌شوند و با تریلی به محل پروژه می‌روند. فونداسیون نیز پیش‌ساخته است و فرایند نصب خانه در محل، یک روز زمان می‌برد.

وی گفت: متقاضی می‌تواند به کارخانه بیاید و جزئیات خانه را ببیند. پس از انجام کار، خانه بارگیری و به مقصد حمل می‌شود و در محل نصب خواهد شد.

قابلیت توسعه و جابه‌جایی خانه

خزعلی قابلیت توسعه و جابه‌جایی را از ویژگی‌های این خانه‌ها دانست و گفت: اگر پس از سه سال بخواهید طبقه‌ای به خانه اضافه کنید، می‌توان از همین قطعات استفاده کرد. اگر بخواهید پذیرایی یا اتاق‌خواب بزرگ‌تر شود، چند قطعه به سازه اضافه می‌شود. همچنین اگر پس از سه یا چهار سال تصمیم بگیرید خانه را به محل دیگری منتقل کنید، قطعات آن باز می‌شوند، با ماشین حمل می‌شوند و در محل جدید دوباره نصب خواهند شد.

مقایسه قیمت با ساخت‌وساز سنتی

خزعلی درباره تفاوت قیمت این خانه‌ها با یک خانه ۱۰۰ متری که به روش سنتی در تهران ساخته می‌شود، گفت: این خانه از نظر قیمت، در مقایسه با روش‌های دیگر ساخت‌وساز مناسب‌تر است؛ اگر نگوییم ارزان‌تر. این موضوع چند دلیل دارد.

سازه صنعتی و استفاده از مصالح استاندارد

وی نخستین دلیل را تحویل سازه‌ای صنعتی، بادوام و باکیفیت، ساخته‌شده با مصالح استاندارد، دانست و افزود: سازه باید ایمن و مقاوم باشد؛ چون خانه پس از تکمیل نازک‌کاری و نصب اجزایی مانند آینه، روی تریلی بارگیری می‌شود. سازه باید در برابر ضربه‌های مسیر حمل‌ونقل مقاومت کند و در این مسیر آسیب نبیند.

خزعلی دلیل دیگر را امکان دسترسی به کیفیت یکسان در مناطق مختلف کشور عنوان کرد و گفت: ممکن است در بعضی مناطق ایران، دسترسی به مصالح استاندارد یا نیروی کار استاندارد دشوار باشد؛ اما چون خانه به‌صورت صنعتی ساخته می‌شود، مصالح با کیفیت مطلوب در یک محل و با فرایندی صنعتی به کار گرفته می‌شوند. منظور همان میلگرد و سیمانی است که در ساخت خانه استفاده می‌شود، با این تفاوت که فرایند تولید و به‌کارگیری آن‌ها استاندارد و صنعتی است.

وی زمان ساخت را از دیگر عوامل مؤثر بر هزینه دانست و گفت: ساخت‌وساز سنتی ممکن است سه ماه، شش ماه یا حتی یک سال زمان ببرد. با تورم روزانه، هزینه نهایی می‌تواند با برآورد اولیه فاصله زیادی پیدا کند؛ اما در این روش، بودجه در مدت کوتاهی به خانه تبدیل می‌شود و هزینه‌ها در طول زمان افزایش نمی‌یابد.

اجرای بیش از ۵۰ پروژه در کشور و امکان صادرات

خزعلی با اشاره به سوابق اجرایی شرکت گفت: تاکنون بیش از ۵۰ پروژه در نقاط مختلف کشور، از جمله قشم، بوشهر، هرمزگان، چابهار، اهواز، اصفهان، تهران، شمال کشور، گیلاوند و قزوین اجرا کرده‌ایم.

وی افزود: این خانه‌ها را با تمام نازک‌کاری و جزئیات از راه دریا به قشم هم منتقل کرده‌ایم. بنابراین، امکان صادرات آن‌ها نیز وجود دارد و می‌توان با کشتی به نقاط مختلف دنیا حملشان کرد؛ البته هزینه حمل‌ونقل باید متناسب با مقصد محاسبه شود.

خزعلی درباره هزینه حمل‌ونقل گفت: برخی خریداران ممکن است درباره هزینه حمل سؤال داشته باشند؛ اما در ساخت‌وساز سنتی نیز برای حمل ده‌ها قلم مصالح، انتقال بار و بردن نخاله‌ها بارها هزینه حمل پرداخت می‌شود. برای نمونه، ممکن است برای حمل سرامیک نیز به ماشین جداگانه نیاز باشد. در روش پیش‌ساخته، این هزینه‌ها تجمیع می‌شود و کل خانه با جزئیات آن، در یک بار حمل به مقصد می‌رسد.