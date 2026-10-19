  1. سیاست
  2. دولت
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۴

پزشکیان «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» را برای اجرا ابلاغ کرد

پزشکیان «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم مردادماه یکهزار و چهارصد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ چهارم شهریور ماه ۱۴۰۵ به تایید شورای نگهبان رسیده را برای اجرا به وزارتخانه‌ها، نهادها دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ کرد.

کد مطلب 6983243

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها