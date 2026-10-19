نشست امنیتی نخست‌ وزیر ایتالیا برای مقابله با اعتراضات مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پالیتیکو، جورجیا ملونی، نخست‌ وزیر ایتالیا در واکنش به درگیری‌ های خشونت‌ آمیز روزهای اخیر مردم معترض در چندین شهر کشورش، قرار است یک نشست امنیتی تشکیل دهد.

بر اساس اعلام این رسانه، این نشست قرار است در ساعات آتی برگزار شود.

جورجیا ملونی قرار است با وزرای کابینه خود برای نشستی اضطراری گرد هم آمده تا به موضوع شکل‌ گیری اعتراضات ضددولتی در میلان و دیگر شهرهای بزرگ ایتالیا، که در پی افزایش هزینه‌ های زندگی رخ داده است، رسیدگی کند.

در پی ناامن سازی تنگه راهبردی هرمز از سوی متجاوزان آمریکایی پس از تجاوز به ایران و افزایش هزینه های زندگی در اروپا، موج اعتراضات معیشتی و آموزشی مردم که از فرانسه آغاز شد، به سایر کشورهای اروپای نیز سرایت کرده است.