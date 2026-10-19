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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۶

روایت وزارت خارجه روسیه از دیدار لاوروف با پزشکیان

روایت وزارت خارجه روسیه از دیدار لاوروف با پزشکیان

وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: لاوروف با رئیس‌ جمهور ایران درباره وضعیت خاورمیانه (غرب آسیا) و منطقه خلیج فارس گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه امروز در بیانیه ای اعلام کرد: سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با رئیس‌ جمهور ایران درباره وضعیت خاورمیانه (غرب آسیا) و منطقه خلیج فارس گفتگو کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص آمده است: در جریان این دیدار، روسیه و ایران گام‌ هایی را برای توسعه روابط دوجانبه ترسیم کردند. مسکو اعلام کرد که آمادگی دارد در حل‌ و فصل بحران پیرامون ایران کمک کند.

وزارت امور خارجه روسیه اضافه کرد: لاوروف و عراقچی نیز درباره گسترش همکاری‌ های تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان روسیه و ایران گفتگو کردند.

گفتنی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه در ایران با مقامات جمهوری اسلامی دیدار ورایزنی کرد.

کد مطلب 6983255

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