تاکید سرلشکر رضایی بر اراده‌ ایران برای تحکیم همکاری‌ راهبردی با روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محسن رضایی روز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ در دیدار سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بر آثار راهبردی همکاری‌ دو کشور برای همکاری‌های درون منطقه‌ای جهت تحکیم ثبات و تضمین امنیت در منطقه و تسریع در توسعه و پیشرفت کشورهای منطقه تأکید کرد.

سردار رضایی با استقبال از ایده‌ها و ابتکارهای روسیه برای گسترش همکاری‌های متنوع دو کشور، تصریح کرد پروژه‌های مشترک اقتصادی میان ایران و روسیه مانند تکمیل کریدورهای راهبردی، آثار ثبات ساز منطقه‌ای دارد.

دبیر شورای‌عالی امنیت ملی کشور با اشاره به شرایط جدید پساجنگ در منطقه تصریح کرد تداوم و پایداری امنیت و ثبات منطقه در گرو همکاری‌های چندجانبه در منطقه است.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز با تأکید بر حمایت کشورش از ابتکارها و منافع ایران در مجامع بین‌المللی ازجمله در شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حملات نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان از جمله بمباران تأسیسات هسته‌ای‌ زیرنظر آژانس را به‌شدت محکوم کرد و گفت چشم‌انداز همکاری‌های ایران و روسیه گسترده و همه‌جانبه است.