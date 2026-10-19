به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نباتی، بعد از ظهر دوشنبه، از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی همراه با صبحانه خبر داد.

رئیس اداره ورزش و جوانان رباط‌کریم با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این همایش اظهار کرد: این رویداد با هدف افزایش نشاط اجتماعی و ترویج ورزش همگانی در دستور کار قرار گرفته و هماهنگی‌های لازم برای پخش زنده تلویزیونی آن نیز در حال انجام است.

نباتی در تشریح عملکرد این اداره از شهریور ۱۴۰۳ تاکنون، ساماندهی هیئت‌های ورزشی و بهبود وضعیت رشته‌های مختلف را از اقدامات انجام‌شده برشمرد و گفت: با برگزاری نشست‌های تخصصی و بررسی مشکلات موجود، بخش عمده هیئت‌های ورزشی شهرستان ساماندهی شده‌اند و برخی رشته‌ها توانسته‌اند در سطح استان تهران و کشور جایگاه قابل توجهی به دست آورند.

وی با اشاره به ظرفیت ورزشکاران شهرستان، از موفقیت پرستو حبیبی در رشته پاراوزنه‌برداری و حضور نرگس امیرمحسنی، ورزشکار شهر پرند، در رقابت‌های پیش‌روی المپیک جوانان یاد کرد و این دستاوردها را نشان‌دهنده توانمندی‌های ورزشی منطقه دانست.

رئیس اداره ورزش و جوانان رباط‌کریم همچنین از افتتاح مرکز استعدادیابی و پایگاه قهرمانی جنوب‌غرب استان تهران در این شهرستان خبر داد و توضیح داد: این مرکز با رویکرد علمی، شناسایی استعدادهای ورزشی، غربالگری آسیب‌ها و اصلاح ساختار قامتی ورزشکاران را دنبال می‌کند تا زمینه پرورش قهرمانان ملی و بین‌المللی فراهم شود.

نباتی توسعه خدمات پزشکی ورزشی، راه‌اندازی مرکز فیزیوتراپی و مرکز تخصصی قلب را از دیگر اقدامات این مجموعه عنوان کرد و افزود: گسترش فعالیت هیئت گلف و افزایش شمار هیئت‌های فعال ورزش بانوان از یک هیئت به هشت هیئت نیز در چارچوب برنامه‌های توسعه ورزش شهرستان انجام شده است.

وی با اشاره به تأثیر جنگ‌های اخیر بر حوزه ورزش کشور تأکید کرد: با وجود مشکلات و چالش‌های موجود، تلاش مجموعه ورزش و جوانان رباط‌کریم بر حفظ و تقویت زیرساخت‌ها و فعالیت‌های ورزشی متمرکز بوده و توسعه برنامه‌های استعدادیابی نیز برای فراهم کردن فرصت رشد ورزشکاران مستعد دنبال می‌شود.

نباتی در پایان، توسعه ورزش همگانی، پشتیبانی از ورزش قهرمانی و شناسایی استعدادهای جوان را از اولویت‌های اداره ورزش و جوانان رباط‌کریم برشمرد و ابراز امیدواری کرد که اجرای این برنامه‌ها به ارتقای جایگاه ورزشی شهرستان کمک کند.