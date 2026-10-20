به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ولیپوری، از آماده‌باش نیروهای انسانی، ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری استان برای مقابله با شرایط نامساعد جوی و مدیریت بارش‌های احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو خبر داد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران با اشاره به هشدارهای هواشناسی و احتمال بارش‌های قابل توجه در برخی مناطق اظهار کرد: تمهیدات لازم برای کاهش پیامدهای شرایط جوی پیش‌رو و جلوگیری از اختلال در تردد محورهای مواصلاتی در دستور کار قرار گرفته است.

ولیپوری با تشریح اقدامات انجام‌شده برای آمادگی در برابر شرایط جوی پیش‌رو افزود: آماده‌سازی ماشین‌آلات، تأمین مصالح و تجهیزات مورد نیاز، بازدید از نقاط حساس و برف‌گیر و استقرار نیروهای راهداری در محورهای مواصلاتی از جمله اقداماتی است که برای مدیریت شرایط احتمالی انجام شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در قالب طرح راهداری زمستانی اعلام کرد: راهداران به‌صورت مستمر در محورهای مواصلاتی استان حضور خواهند داشت و در صورت بارش برف و باران، عملیات برف‌روبی، نمک‌پاشی، یخ‌زدایی، پاکسازی سطح راه‌ها و بازگشایی مسیرها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌دهند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران همچنین از الزام تمامی شهرستان‌های استان برای آماده‌سازی تجهیزات و سازماندهی نیروهای عملیاتی خبر داد و تأکید کرد: شهرستان‌ها باید زمینه حضور به‌موقع نیروهای راهداری در محورهای تحت پوشش خود را فراهم کنند و وضعیت راه‌ها نیز به‌طور مستمر پایش شود.

ولیپوری در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان، از آنان خواست در شرایط نامساعد جوی از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و پیش از حرکت، اطلاعات مربوط به وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مسیر را از طریق سامانه ۱۴۱ دریافت کنند.

وی همچنین توصیه کرد رانندگانی که ناچار به سفر هستند، تجهیزات ضروری متناسب با شرایط جوی را به همراه داشته باشند تا در صورت بروز مشکلات احتمالی در مسیر، آمادگی لازم را داشته باشند.