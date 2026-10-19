به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان عصر امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ در دیدار با آقای سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، ضمن ابراز خرسندی از روند رو به توسعه مناسبات و تعاملات میان دو کشور، بر ضرورت ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه، تقویت هماهنگی‌های سیاسی و دیپلماتیک و پیگیری مستمر توافقات در چارچوب روابط راهبردی تهران و مسکو تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به دیدارها و تماس‌های اخیر خود با آقای ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، اظهار داشت: در جریان رایزنی‌های مستمر با رئیس‌جمهور روسیه، موضوعات مرتبط با تفاهمات دوجانبه، برنامه‌های اجرایی و توسعه همکاری‌های مشترک به‌صورت جدی در حال پیگیری است و امیدواریم در سفر آتی به مسکو، زمینه لازم برای پیشبرد عملی توافقات و دستیابی به نتایج ملموس در حوزه‌های مورد توافق فراهم شود.

پزشکیان همچنین با قدردانی از مواضع و همراهی رئیس‌جمهور، دولت و ملت روسیه در جریان جنگ اخیر، بر اهمیت استمرار حمایت‌های متقابل و تقویت همکاری‌های سیاسی و دیپلماتیک در راستای منافع مشترک دو کشور تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به تفاهمات حاصل‌شده در حوزه دریای خزر و همکاری‌های تجاری، این توافقات را زمینه‌ای مناسب برای تعمیق تعاملات اقتصادی و منطقه‌ای دانست و ابراز امیدواری کرد در جریان سفر آتی به روسیه، توافقات دو کشور در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل و همکاری‌های نیروگاهی با تمرکز بر الزامات اجرایی، سازوکارهای عملیاتی و زمان‌بندی مشخص، وارد مرحله اجرا و بهره‌برداری شود.

پزشکیان در بخش دیگری از این دیدار، با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان، اظهار داشت: به شهادت رساندن رهبر انقلاب، فرماندهان، دانشمندان، دانش آموزان و هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور ما با هیچ منطق و معیار حقوقی و بین‌المللی منطبق نبوده و این اقدامات، در حالی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران در مسیر گفت‌وگو و تعامل دیپلماتیک قرار داشت.

رئیس جمهور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران نمی‌پذیرد که کشوری با اتکا به قدرت و ابزارهای فشار، اراده و خواسته‌های خود را بر دیگر ملت‌ها تحمیل کند. ما خواهان جهانی مبتنی بر احترام متقابل، رعایت حقوق ملت‌ها، همکاری سازنده و چندجانبه‌گرایی هستیم و معتقدیم روسیه نیز در این زمینه با ایران دارای دیدگاه‌های مشترک و رویکردی همسو است.

پزشکیان با اشاره به پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اعتقادی ایران با کشورهای منطقه، بر ضرورت تقویت دیپلماسی همسایگی و گسترش تعاملات سازنده میان کشورهای اسلامی تأکید کرد و گفت: ایران با کشورهای منطقه از اشتراکات فرهنگی و اعتقادی گسترده‌ای برخوردار است و همواره تلاش کرده روابط خود را بر مبنای تعامل، برادری و همکاری متقابل توسعه دهد.

رئیس جمهور افزود: جمهوری اسلامی ایران هیچ اختلاف بنیادینی با کشورهای منطقه ندارد و آمادگی دارد مسائل و چالش‌های موجود را از طریق گفت‌وگو، تفاهم و سازوکارهای منطقه‌ای حل‌وفصل کند. این مداخلات و سیاست‌های تفرقه‌افکنانه آمریکا است که منجر به بروز اختلاف در منطقه ما شده است.

پزشکیان با اشاره به حضور نظامی آمریکا در منطقه اظهار داشت: معتقدیم استقرار پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای منطقه، جز افزایش تنش‌ها و تشدید اختلافات و بی ثباتی و نا امنی هیچ ثمر و فایده برای منطقه نداشته و نخواهد داشت.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از هرگونه ابتکار و سازوکار مشترک با کشورهای منطقه در حوزه‌های صلح و امنیت، توسعه اقتصادی، همکاری‌های فرهنگی و علمی و گسترش مناسبات مردمی استقبال می‌کند و بر این باور است که امنیت پایدار منطقه باید بر پایه اعتماد متقابل، مشارکت کشورهای منطقه و احترام به منافع مشروع همه طرف‌ها تأمین شود.

پزشکیان با تأکید بر اینکه تحولات نظام بین‌الملل، ضرورت عبور از رویکردهای یک‌جانبه و حرکت به سمت سازوکارهای فراگیر همکاری را بیش از گذشته نمایان کرده است، اظهار داشت: ایران مصمم است در مسیر شکل‌گیری نظمی چندجانبه، عادلانه و مبتنی بر احترام متقابل مشارکت فعال داشته باشد.

رئیس جمهور افزود: روسیه، چین و دیگر کشورهای عضو گروه بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی و تقویت نقش سازوکارهای چندجانبه در معادلات بین‌المللی برخوردارند.

پزشکیان همچنین بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های این سازمان‌ها برای گسترش تعاملات اقتصادی، تسهیل تجارت، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ترانزیتی و ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کرد و گفت: توسعه مناسبات ایران و روسیه در بستر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، در کنار اجرای دقیق توافقات و تفاهمات در چارچوب همکاری‌های راهبردی دو کشور، می‌تواند به تقویت منافع متقابل و افزایش ظرفیت‌های همکاری در سطح منطقه‌ای و جهانی منجر شود.

آقای سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با رئیس‌جمهور کشورمان گزارشی از سفر خود به تهران و دیدارها و رایزنی‌های انجام‌شده با مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد.

وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به مذاکرات صورت‌گرفته در جریان این سفر اظهار داشت: در دیدارهای انجام‌شده، ابعاد مختلف توسعه روابط دوجانبه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی به‌تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طرفین بر ضرورت تسریع در اجرای توافقات و تفاهمات موجود تأکید کردند.

آقای لاوروف با تأکید بر اراده مسکو برای تقویت همکاری‌ها با تهران، توسعه تعاملات در حوزه‌های نفت و گاز، ارتباطات و رسانه، همکاری‌های فرهنگی، حمل‌ونقل، انرژی و همچنین گسترش مناسبات علمی و دانشگاهی را از زمینه‌های مهم همکاری میان دو کشور برشمرد.

وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به هم‌پوشانی دیدگاه‌های ایران و روسیه در قبال مسائل بین‌المللی، بر اهمیت تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای کمک به تقویت صلح و امنیت تأکید کرد.

آقای لاوروف همچنین با اشاره به تفاهمات حاصل‌شده در حوزه دریای خزر، بر ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک برای صیانت از منافع دو کشور و ارتقای هماهنگی‌های منطقه‌ای تأکید کرد و توسعه همکاری‌های ایران و روسیه را عاملی مؤثر در پیشبرد اهداف مشترک و تقویت ثبات و همکاری در منطقه دانست.