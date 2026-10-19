به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تبیین برنامه جامع تحقق اهداف سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با حضور علی عبدالعلی‌زاده نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و استانداران استان‌های ساحلی برگزار شد.

استاندار بوشهر در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های استان اظهار داشت: استان بوشهر به دلیل برخورداری از سواحل گسترده در کرانه خلیج‌فارس، بنادر مهم و ظرفیت‌های نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین کشاورزی، شیلات، آبزی‌پروری، از مزیت‌های ارزشمند و راهبردی در حوزه اقتصاد دریامحور برخوردار است.

ارسلان زارع افزود: نگاه ما این‌است که دریا باید از یک مزیت جغرافیایی به موتور محرکه توسعه اقتصادی، اشتغال پایدار و افزایش رفاه مردم استان تبدیل شود.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در این مسیر، توسعه و تقویت زنجیره ارزش اهمیت ویژه‌ای دارد یعنی به‌جای اکتفا به تولید و فروش مواد خام، به سمت تکمیل فرایندهای تولید، فرآوری صنایع پایین‌دستی، بسته‌بندی و حمل و نقل و صادرات حرکت کنیم، برای نمونه در حوزه کشاورزی و شیلات و آبزی‌پروری و خرما، توسعه صنایع فرآوری و بسته‌بندی و در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی می‌تواند ارزش افزوده بیشتری در داخل استان ایجاد کند.

زارع تصریح کرد: رویکرد مدیریت استان، شناسایی حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش و تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و نیروهای بومی است.

استاندار بوشهر یادآور شد: در راستای اجرای تفاهم‌نامه‌ مشترک با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه آبزی‌پروری و تقویت زنجیره ارزش، اقدامات مهمی در آبزی پروری انجام می‌شود.