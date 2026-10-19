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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴

شناسایی حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش و تسهیل سرمایه‌گذاری در بوشهر

شناسایی حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش و تسهیل سرمایه‌گذاری در بوشهر

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: شناسایی حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش و تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش خصوصی از رویکردهای مدیریت استان است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تبیین برنامه جامع تحقق اهداف سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با حضور علی عبدالعلی‌زاده نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و استانداران استان‌های ساحلی برگزار شد.

استاندار بوشهر در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های استان اظهار داشت: استان بوشهر به دلیل برخورداری از سواحل گسترده در کرانه خلیج‌فارس، بنادر مهم و ظرفیت‌های نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین کشاورزی، شیلات، آبزی‌پروری، از مزیت‌های ارزشمند و راهبردی در حوزه اقتصاد دریامحور برخوردار است.

ارسلان زارع افزود: نگاه ما این‌است که دریا باید از یک مزیت جغرافیایی به موتور محرکه توسعه اقتصادی، اشتغال پایدار و افزایش رفاه مردم استان تبدیل شود.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در این مسیر، توسعه و تقویت زنجیره ارزش اهمیت ویژه‌ای دارد یعنی به‌جای اکتفا به تولید و فروش مواد خام، به سمت تکمیل فرایندهای تولید، فرآوری صنایع پایین‌دستی، بسته‌بندی و حمل و نقل و صادرات حرکت کنیم، برای نمونه در حوزه کشاورزی و شیلات و آبزی‌پروری و خرما، توسعه صنایع فرآوری و بسته‌بندی و در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی می‌تواند ارزش افزوده بیشتری در داخل استان ایجاد کند.

زارع تصریح کرد: رویکرد مدیریت استان، شناسایی حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش و تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و نیروهای بومی است.

استاندار بوشهر یادآور شد: در راستای اجرای تفاهم‌نامه‌ مشترک با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه آبزی‌پروری و تقویت زنجیره ارزش، اقدامات مهمی در آبزی پروری انجام می‌شود.

کد مطلب 6983265

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