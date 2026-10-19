به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان سرایان هفته آینده میزبان مسابقات کشوری موتورکراس «جام شهدای امنیت» با حضور ورزشکارانی از سراسر کشور در پیست موتورسواری این شهر خواهد بود.

مجید کیال، فرماندار سرایان، شامگاه دوشنبه در جلسه شورای ورزش این شهرستان که با محوریت هماهنگی برای برگزاری این رویداد ملی برگزار شد، بر ضرورت برگزاری شایسته مسابقات با بسیج همه ظرفیت‌های شهرستانی و استانی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: باید از برگزاری این رویداد ورزشی به‌عنوان فرصتی ماندگار برای معرفی شهرستان سرایان و ظرفیت‌ها و جاذبه‌های ارزشمند آن استفاده کرد.

فرماندار سرایان افزود: برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد ملی، کمیته‌های مختلفی در شهرستان تشکیل شده است و انتظار می‌رود کمیته نمایشگاه‌ها نیز با بهره‌گیری از رویکردی خلاقانه، زمینه برپایی نمایشگاهی متناسب با اهمیت این رویداد را فراهم کند.

کیال با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و اقتصادی سرایان تصریح کرد: برگزاری این رویداد بزرگ ورزشی، فرصتی طلایی برای معرفی میراث فرهنگی، جاذبه‌های گردشگری و توانمندی‌های اقتصادی شهرستان در سطح ملی است و باید از این فرصت برای شناساندن هرچه بیشتر سرایان بهره گرفت.