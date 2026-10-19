به گزارش خبرنگار مهر، فرشته حشمتیان شامگاه دوشنبه در سمینار آموزشی مدیریت مصرف و ایمنی برق ویژه مدیران مدارس ابتدایی نواحی یک و دو سنندج، بر ضرورت پیوند دادن آموزش‌های مدرسه‌ای با زندگی روزمره خانواده‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های آموزشی حوزه انرژی باید به تغییر رفتار در جامعه منجر شود، اظهار کرد: برای تحقق این هدف، لازم است موضوع مدیریت مصرف و ایمنی برق در نشست‌های شورای معلمان، انجمن اولیا و مربیان و شورای دانش‌آموزی مطرح شود و مورد پیگیری قرار گیرد.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به ظرفیت دانش‌آموزان برای تأثیرگذاری بر رفتار اعضای خانواده افزود: کودکان و نوجوانان در صورت دریافت آموزش‌های صحیح می‌توانند آموخته‌های خود را در محیط خانه به کار بگیرند و حتی بزرگسالان را نیز به رعایت اصول مصرف بهینه وادار کنند.

حشمتیان ادامه داد: آموزش‌های مربوط به صرفه‌جویی و ایمنی برق نباید به حضور مدیران در دوره‌های آموزشی یا طرح موضوع در جلسات محدود بماند، بلکه باید به بدنه کارشناسی مدارس و سپس به زندگی خانوادگی راه پیدا کند.

ضرورت پیوند آموزش با رفتارهای روزمره

وی با تأکید بر لزوم انتقال دستاوردهای برنامه‌های آموزشی حوزه انرژی به سطوح مختلف جامعه عنوان کرد: اثرگذاری این آموزش‌ها زمانی کامل می‌شود که توصیه‌های مطرح‌شده در زمینه مصرف صحیح برق و رعایت نکات ایمنی، در عمل مورد توجه قرار گیرد و به بخشی از رفتار روزانه افراد تبدیل شود.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش همچنین مدیریت صحیح مصرف انرژی را عاملی برای استفاده مؤثرتر از منابع موجود دانست و بر اهمیت استمرار آموزش‌ها با هدف دستیابی به بهره‌مندی پایدار از انرژی تأکید کرد.

حشمتیان با اشاره به نقش مشترک دستگاه‌های اجرایی در آماده‌سازی نسل آینده گفت: همکاری مجموعه‌های فعال در حوزه انرژی و آموزش‌وپرورش می‌تواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود برای تربیت دانش‌آموزانی آگاه و مسئولیت‌پذیر را فراهم کند.

وی در پایان، دانش‌آموزان را سرمایه‌های آینده کشور دانست و خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ صرفه‌جویی با مشارکت مردم و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به حفظ منابع انرژی و فراهم‌شدن شرایط بهتر برای نسل‌های آینده کمک کند.