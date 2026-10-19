به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار قاسم رضایی در جمع فرماندهان انتظامی استان یزد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: خداوند را شاکریم که وارد استانی شدیم که به ما حس امنیت و آرامش می‌دهد.

وی با بیان اینکه امروز دفاع از نظام ولایی یکی از بالاترین ارزش‌هاست، گفت: فراجا خود را با شرایط تهدید کشور وفق داده است و مأموران پلیس نیز موضوع بصیرت انقلابی را به‌خوبی درک کرده‌اند.

جانشین کل انتظامی کشور با بیان اینکه اقدامات پلیس در دفاع از کشور در تاریخ ثبت شده است، خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی به‌عنوان پلیس در تراز انقلاب اسلامی، عملکرد خوبی را در این ایام بر جای گذاشته‌اند.

وی با بیان اینکه آمادگی بالا برای انجام مأموریت‌ها باعث خواهد شد در مقابل تهدیدها عملکرد مطلوبی داشته باشیم، افزود: راهبرد انتظامی کشور، جنگ نامتقارن بوده و در این خصوص، حفظ امنیت داخلی بسیار مهم است.

سردار رضایی با بیان اینکه وظیفه پلیس انقلابی دفاع از حق است، یادآور شد: انتظامی کشور دارای فرهنگ غنی بوده و بااعتقادترین افراد در آن شاغل هستند و بصیرت انتظامی و اخلاق اسلامی را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند.

وی، برخورد جدی با وسایل نقلیه بدون پلاک و همچنین پلاک مخدوش را مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: مدیریت مأموریت‌های فوریتی و غیرفوریتی پلیس ۱۱۰ از دیگر مواردی است که باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشیم.

جانشین کل انتظامی کشور ضمن تأکید بر رسیدگی به جرایم سازمان‌یافته در ابعاد مختلف، گفت: دشمن در جنگ نرم سعی در از بین بردن باورهای مردم کشور دارد و به همین دلیل، ورود به این موضوع نیز بسیار مهم است.

سردار رضایی با اشاره به موضوع تصادفات و همچنین جرایمی مانند سرقت، تصریح کرد: مطالبه‌گری از تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه برای کاهش تصادفات و همچنین مبارزه جدی با سرقت، از اولویت‌های انتظامی کشور است.

وی در پایان با بیان اینکه پلیس با ارائه خدمات انتظامی خوب خود، رضایت‌مندی مردم را به دست آورده است، خاطرنشان کرد: از اقدامات خوب فرماندهان و مأموران پلیس استان یزد در حفظ و ارتقای امنیت و احساس امنیت شهروندان قدردانی می‌کنم.