به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد بوستان‌افروز عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این عملیات با شناسایی و برخورد با ۱۱ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز شامل دیوارکشی، پی‌کنی و احداث بنا، با هماهنگی معاون دادستان شهرستان خرم‌آباد و با حضور عوامل انتظامی و سایر نیروهای مرتبط اجرا شد.

وی افزود: در جریان این اقدام قانونی، ۲۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی و باغی آزادسازی و برای بازگشت به چرخه تولید کشاورزی رفع تصرف شد.

پایش مستمر اراضی کشاورزی لرستان

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان با تأکید بر ضرورت حفاظت از زمین‌های کشاورزی به‌عنوان پشتوانه امنیت غذایی کشور تصریح کرد: گشت‌های یگان حفاظت به‌صورت مستمر اراضی استان را رصد می‌کنند و با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و تخریب زمین‌های کشاورزی در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

بوستان‌افروز حفظ اراضی زراعی را اقدامی ضروری برای صیانت از منابع تولید و حقوق نسل‌های آینده دانست و بر برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد.

وی از شهروندان، به‌ویژه روستاییان و کشاورزان، خواست پیش از هرگونه ساخت‌وساز یا اقدام مرتبط با خریدوفروش قطعات کشاورزی، استعلام‌های قانونی لازم را از مدیریت‌های جهاد کشاورزی و امور اراضی دریافت کنند.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، موضوع را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ سازمان امور اراضی کشور گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.