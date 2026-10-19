هشدار وزارت امور خارجه درباره سفر به فرانسه، بلژیک و ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه کشورمان با صدور هشدار مسافرتی درباره فرانسه، بلژیک و ایتالیا، از هم‌وطنان خواست با توجه به تشدید ناآرامی‌ها و اختلال در نظم عمومی در این کشورها، توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

بر اساس این هشدار، به ایرانیانی که هم‌اکنون در این کشورها حضور دارند توصیه شده است از رفت‌وآمد در مناطق پرتنش و محل‌های درگیری خودداری کنند و ترددهای غیرضروری، به‌ویژه در محدوده‌های ناآرام، را به حداقل برسانند.

وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به احتمال تشدید ناآرامی‌ها، اعمال محدودیت‌های تردد و اختلال در خدمات حمل‌ونقل عمومی، از هم‌وطنان خواست پیش از هرگونه جابه‌جایی، آخرین وضعیت امنیتی و شرایط حمل‌ونقل را بررسی کنند.

بر اساس این توصیه، همراه داشتن اطلاعات تماس نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در فرانسه، بلژیک و ایتالیا نیز برای ایرانیان حاضر در این کشورها ضروری است.