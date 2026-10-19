به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان، فرماندار شهرستان خرم‌آباد، در بازدید از کارخانه آرد این شهرستان با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار نان مورد نیاز مردم اظهار داشت: نان قوت غالب خانوارهاست و تأمین مستمر آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مؤثر، به‌روزرسانی تجهیزات تولید آرد و ساماندهی واحدهای خبازی است.

خدمتگزاری به مردم، اولویت اصلی مدیران

وی با بیان اینکه مسئولیت مدیریتی فرصتی برای خدمت به مردم است، افزود: کشور و مردم در شرایط دشوار بیش از هر زمان دیگری به تلاش مستمر، مسئولیت‌پذیری و باور عملی مدیران به خدمتگزاری نیاز دارند.

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به نقش مردم در پایداری و عبور کشور از شرایط سخت تصریح کرد: مردم با ایستادگی و همراهی خود در مقاطع مختلف، زمینه عبور کشور از مشکلات را فراهم کرده‌اند و شایسته خدمت صادقانه و پاسخگویی مسئولانه هستند.

درمنان با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق مسائل و ریشه‌یابی مشکلات گفت: مدیران باید به وظایف قانونی خود تسلط داشته باشند و مسائل را به‌صورت کارشناسی بررسی کنند. در حوزه نان نیز اگر مردم از کیفیت محصول رضایت ندارند، باید دلایل آن شناسایی و برای رفع مشکلات اقدام شود. همچنین بیان شفاف مسائل و ارائه توضیحات صادقانه به مردم می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

ضرورت نظارت بر تولید آرد و کیفیت نان

وی نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای مرتبط با تولید و عرضه نان را از الزامات ارتقای رضایتمندی عمومی دانست و اظهار کرد: کیفیت نان ارتباط مستقیمی با سلامت و رضایت مردم دارد؛ بنابراین نظارت بر تمام مراحل تولید آرد، توزیع آن و پخت نان باید با جدیت دنبال شود.

فرماندار خرم‌آباد افزود: آموزش فعالان این حوزه، بررسی مشکلات نانوایی‌ها و ارزیابی مستمر کیفیت محصول باید در کنار نظارت‌های میدانی قرار گیرد تا زمینه بهبود کیفیت نان و پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم فراهم شود.

فقط ۸۶ نانوایی خرم‌آباد دوگانه‌سوز است

درمنان با اشاره به ضرورت آمادگی برای شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: باید از پیش برای وضعیت‌هایی که ممکن است به‌دلیل اختلال در زیرساخت‌هایی مانند آب، برق یا گاز ایجاد شود، برنامه مشخصی داشته باشیم تا تأمین نان مورد نیاز مردم با مشکل مواجه نشود.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، ۴۶۳ واحد خبازی در شهرستان خرم‌آباد فعال هستند، گفت: از این تعداد، ۸۶ واحد به تجهیزات دوگانه‌سوز مجهز شده‌اند که این میزان برای مدیریت شرایط بحرانی کافی نیست و باید برای افزایش آمادگی نانوایی‌ها برنامه‌ریزی شود.

فرماندار خرم‌آباد بر ضرورت ساماندهی و تجهیز واحدهای خبازی تأکید کرد و افزود: پیگیری وضعیت فعالیت نانوایی‌ها، نظارت بر عملکرد آن‌ها و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی باید به‌صورت مستمر در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

سبوس بیشتر و ضرورت اطلاع‌رسانی درباره کیفیت نان

درمنان با اشاره به اهمیت سبوس در ارزش غذایی نان اظهار داشت: میزان سبوس‌گیری از گندم باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که سلامت مردم در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: لازم است درباره نقش سبوس در ارزش غذایی نان و تأثیر استفاده از آرد دارای سبوس بیشتر بر رنگ محصول، اطلاع‌رسانی مناسب انجام شود تا مردم تیره‌تر بودن رنگ نان را لزوماً نشانه افت کیفیت آن تلقی نکنند.

نوسازی تجهیزات کارخانه آرد خرم‌آباد ضروری است

فرماندار خرم‌آباد همچنین به ضرورت به‌روزرسانی تجهیزات کارخانه آرد این شهرستان اشاره کرد و گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده در این مجموعه، نوسازی تجهیزات و بهسازی زیرساخت‌ها برای تولید آرد مناسب و ارتقای کیفیت محصول باید با جدیت پیگیری شود.

درمنان تدوین برنامه‌ای جامع برای مدیریت حوزه نان را ضروری دانست و تصریح کرد: باید برای کیفیت و کمیت تولید، نظارت بر نانوایی‌ها، تأمین پایدار آرد و مدیریت شرایط بحرانی، برنامه‌ای مشخص و قابل ارزیابی تدوین شود. همچنین مقایسه عملکرد شهرستان با شاخص‌های مناسب و تجربه سایر استان‌ها می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف و بهبود روند خدمت‌رسانی کمک کند.

گلایه‌های مردم، ضرورت حضور میدانی مدیران

وی با اشاره به مراجعه مردم به فرمانداری و طرح گلایه‌هایی درباره عملکرد برخی دستگاه‌ها اظهار کرد: این مراجعات نشان می‌دهد که در بعضی بخش‌ها، انتظارات مردم به‌طور کامل برآورده نشده است؛ بنابراین مدیران باید با حضور میدانی، پیگیری مستمر و پاسخگویی مسئولانه، برای حل مشکلات اقدام کنند.

فرماندار خرم‌آباد با تأکید بر نقش همراهی مردم در عبور از شرایط دشوار کشور خاطرنشان کرد: مردم در روزهای سخت در کنار مسئولان ایستاده‌اند و برای دفاع از سرزمین خود تلاش کرده‌اند. خدمت به مردم باید به یک باور جدی در میان مدیران تبدیل شود و هیچ فرصتی برای رفع مشکلات و پاسخگویی به مطالبات آنان از دست نرود.

درمنان در پایان ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی، همدلی، مسئولیت‌پذیری و حضور میدانی مدیران، بتوان مشکلات موجود را مدیریت کرد و خدمات‌رسانی به مردم را با کیفیت و آمادگی بیشتری ادامه داد.