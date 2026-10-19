به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالی‌زاده عصر امروز دوشنبه در نشست دبیرخانه توسعه دریامحور که با حضور هفت استاندار استان‌های مرزی دریایی کشور و به ریاست علی عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار کرد: دستیابی به اهداف راهبردی اقتصاد دریا مستلزم این است که پروژه‌ها از مجموعه‌ای پراکنده از برنامه‌های اجرایی به زنجیره‌ای منسجم، مکمل و هدفمند تبدیل شوند؛ به‌طوری‌که پیوند تولید، فرآوری، حمل‌ونقل و دسترسی به بازارهای هدف به صورت پایدار برقرار شود.

وی با اشاره به واگذاری نقش راهبری زنجیره ارزش دریامحور به خوزستان افزود: هماهنگی میان استان‌های ساحلی، یکپارچگی برنامه‌ها و رفع موانع اجرایی بسترساز بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های دریایی کشور است و کاهش هزینه‌های مبادله و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را به دنبال دارد.

استاندار خوزستان، تکمیل زیرساخت‌ها و توسعه لجستیک را پیش‌نیاز شکوفایی این حوزه دانست و تصریح کرد: پیوند میان حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش، ارتقای وضعیت حمل‌ونقل و کاهش هزینه‌های آن نقشی بنیادین در تبدیل مزیت‌های جغرافیایی به فرصت‌های پایدار اقتصادی و اشتغال‌آفرین برای استان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه دریامحور از رویکردهای اساسی تقویت اقتصاد ملی محسوب می‌شود و تحقق کارآمد آن نیازمند پیوند هم‌افزا میان زیرساخت‌های بندری، ترانزیت، شیلات و صنایع پساکرانه است تا ظرفیت‌های مرزی خوزستان در خدمت اقتصاد دریاپایه قرار گیرد.