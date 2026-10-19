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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۹

گسست میان پروژه‌ها مانع اصلی اقتصاد دریامحور در خوزستان است

گسست میان پروژه‌ها مانع اصلی اقتصاد دریامحور در خوزستان است

اهواز - استاندار خوزستان با اشاره به ضرورت یکپارچه‌سازی طرح‌های ساحلی گفت: گسست میان پروژه‌ها و فقدان پیوستگی در اجرای طرح‌ها مانع اصلی توسعه اقتصاد دریامحور به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالی‌زاده عصر امروز دوشنبه در نشست دبیرخانه توسعه دریامحور که با حضور هفت استاندار استان‌های مرزی دریایی کشور و به ریاست علی عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار کرد: دستیابی به اهداف راهبردی اقتصاد دریا مستلزم این است که پروژه‌ها از مجموعه‌ای پراکنده از برنامه‌های اجرایی به زنجیره‌ای منسجم، مکمل و هدفمند تبدیل شوند؛ به‌طوری‌که پیوند تولید، فرآوری، حمل‌ونقل و دسترسی به بازارهای هدف به صورت پایدار برقرار شود.

وی با اشاره به واگذاری نقش راهبری زنجیره ارزش دریامحور به خوزستان افزود: هماهنگی میان استان‌های ساحلی، یکپارچگی برنامه‌ها و رفع موانع اجرایی بسترساز بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های دریایی کشور است و کاهش هزینه‌های مبادله و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را به دنبال دارد.

استاندار خوزستان، تکمیل زیرساخت‌ها و توسعه لجستیک را پیش‌نیاز شکوفایی این حوزه دانست و تصریح کرد: پیوند میان حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش، ارتقای وضعیت حمل‌ونقل و کاهش هزینه‌های آن نقشی بنیادین در تبدیل مزیت‌های جغرافیایی به فرصت‌های پایدار اقتصادی و اشتغال‌آفرین برای استان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه دریامحور از رویکردهای اساسی تقویت اقتصاد ملی محسوب می‌شود و تحقق کارآمد آن نیازمند پیوند هم‌افزا میان زیرساخت‌های بندری، ترانزیت، شیلات و صنایع پساکرانه است تا ظرفیت‌های مرزی خوزستان در خدمت اقتصاد دریاپایه قرار گیرد.

کد مطلب 6983297

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