تجلیل از خانواده ۱۹ شهید دشتستان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتستان، هیئت ورزش‌های همگانی و کمیته ورزش و جوانان ستاد یادواره سرداران و ۷۰۰ شهید شهرستان، همزمان با نخستین روز هفته تربیت بدنی و ورزش و در تجمعات خیابانی، در میدان حافظ برازجان برگزار شد.

در این آیین، جمعی از ورزشکاران، رؤسای هیئت‌های ورزشی، مدیران باشگاه‌ها و نمایندگان ورزش در بخش‌های شهرستان حضور داشتند. همچنین باستانی‌کاران مسجد امام علی (ع)، ورزشکاران هیئت کونگ‌فو و نینجوتسوکاران باشگاه شهید خزایی، از مجموعه‌های فعال زیر نظر هیئت ورزش‌های همگانی، به اجرای برنامه‌های نمایشی ورزشی پرداختند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر در این مراسم، ضمن قدردانی از حضور مردم در تجمعات خیابانی و برگزارکنندگان این آیین، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا تأکید کرد و اظهار داشت: امنیت و آرامش کنونی مردم مرهون ایثارگری‌های شهداست که با اهدای جان خود به عزت و سربلندی جمهوری اسلامی ایران افزودند.

موسی کشتکار با اشاره به آغاز هفته تربیت بدنی و ورزش در کنار برگزاری آیین گرامیداشت شهدای ورزشکار در برازجان افزود: مایه افتخار است که در نخستین روز هفته تربیت بدنی و ورزش، در این آیین حضور داریم.

کشتکار با تأکید بر جایگاه والای شهدا و خانواده‌های آنان تصریح کرد: خود را مدیون شهدا می‌دانیم و از خانواده‌های این عزیزان تشکر و قدردانی می‌کنیم.