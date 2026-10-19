ترامپ مدعی مذاکره با روسیه درباره ایران و اوکراین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که واشنگتن با مسکو درباره ایران، اوکراین و گازوئیل مذاکره می‌کند.

وی درحالی که سیاست هایش درقبال ایران تاکنون موفق نبوده است، مدعی شد: آمریکا فشارهای اقتصادی و نظامی بسیار شدیدی به ایران وارد می‌کند.

ترامپ درباره نقش روسیه در تحولات ایران نیز مدعی شد: بر اساس آنچه رصد کرده‌ایم، روسیه هیچ کاری در ایران انجام نداده است و فکر می‌کنم این موضوع بسیار مثبت است.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه با انتقاد از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین گفت که زلنسکی باید جنگ را متوقف می‌کرد و اکنون زمان آن رسیده است که فردی به نمایندگی از اوکراین وارد مذاکرات شود.

ترامپ در ادامه ادعاهای خود گفت: پوتین از ایران فاصله گرفته است. این موضوع خوب است، زیرا ما به شدت تحت فشار قرار دادیم.

وی مدعی شد: روسیه می‌توانست کمک‌های بسیار بیشتری به ایران ارائه دهد. روسیه تاکنون کمک‌های بسیار کمی به ایران کرده است.

ترامپ به ادعاهای خود ادامه داد و افزود: چین نیز می‌توانست کمک‌های بسیار بیشتری به ایران ارائه دهد.

وی افزود: وقتی چین کمک چندانی نمی‌کند، یا حتی هیچ کمکی نمی‌کند، و روسیه نیز کمک‌های بسیار کمی به ایران ارائه می‌دهد، من این موضوع را یک اتفاق بسیار مثبت می‌دانم.

ترامپ در پاسخ به گزارشگر که از او پرسید، «زلنسکی می‌گوید با لغو این تحریم‌ها [گازوئیل] شما از پوتین حمایت می‌کنید»، مدعی شد: من از توقف جنگ حمایت می‌کنم.

رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر در پاسخ به خبرنگار که از او پرسید که «لغو تحریم ها چگونه به توقف جنگ کمک می‌کند؟» نیز مدعی شد: چرا کمک نمی کند؟ چون این همان کاری است که من به عنوان شغلم انجام می‌دهم.